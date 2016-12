Une balle dans le dos. Le Général Ferdinand Mbaou, opposant farouche au président actuel du Congo-Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso, a été grièvement blessé ce mardi après-midi, à proximité immédiate de sa maison de Bessancourt où il vit en exil. Ses jours ne sont pas en danger et l’enquête a été confiée à la brigade criminelle de la DRPJ Versailles.

Quelques jours après que dans les milieux de la Diaspora congolaise en France commençait à se répandre la rumeur selon laquelle un commando du pouvoir en place au Congo avait été envoyé en Europe via Bruxelles pour éliminer physiquement les " grandes gueules " de l'opposition congolaise en Europe, on a appris que le général Mbaou, ancien chef de la sécurité présidentielle au temps de Pascal Lissouba, a été blessé par balles non loin de son domicile situé en région parisienne.

Lire ici l'article du quotidien " Le Parisien "

Bessancourt : l’opposant congolais en exil blessé par balle