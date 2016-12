Le 30 juin 2015, le chef d'Etat a annoncé, dans un message à la nation, la tenue d'un dialogue national sans exclusive autour de la gouvernance électorale et de la réforme des institutions du pays. La convocation de ce dialogue intervient après une série de consultations présidentielles en mai/juin des forces vives du pays. Si les Organisations de la Société Civile, membres de la Campagne Tournons La Page et signataires de la présente déclaration se réjouissent de la volonté de dialoguer exprimée par le Chef de l'Etat, elles rejettent toutefois avec la plus grande fermeté, l'agenda et le mode opératoire proposés.

Dans son discours, le Président de la République a évoqué les enseignements tirés des consultations tenues, tout en n'accordant "que peu d'intérêt aux préoccupations quotidiennes et permanentes" des populations, ayant trait notamment aux problèmes économiques et sociaux. Le décalage évident entre les inquiétudes réelles de la population et les sujets mis à l'ordre du jour du dialogue annoncé rappelle l'idée que ce débat est inapproprié et inutile. Ce débat est, en outre, illégal et illégitime, à douze (12) mois de l'échéance cruciale que constitue l'élection présidentielle de 2016. Les OSC estiment que cette période aurait dû être consacrée à l'évaluation des actions menées ces dernières années en matière de lutte contre la pauvreté, aux fins d'en dégager les succès et les défis et de préparer le scrutin à venir dans le calme et l'apaisement.

De même, l'on est en droit de s'interroger sur la représentativité de l'échantillon de quatre cents personnes consulté. Comment expliquer que des acteurs reconnus et engagés dans la défense de la démocratie et des droits de l'homme n'aient pas été conviés ? Pourquoi la Conférence des Evêques Catholiques n'a-t-elle pas été invitée aux consultations alors qu'elle s'était déjà engagée dans le débat. Seules celles travaillant en odeur de sainteté avec le gouvernement ou la majorité au pouvoir ont participé.

Le décret N° 2015-658 du 1er juillet 2015 portant création, attributions et organisation du dialogue national 2015 stipule en son article 5, que les participants seront nommés par décret présidentiel sur proposition du Ministre de l'intérieur et nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que la participation au dialogue des organisations libres et indépendantes de la société civile sera limitée. Le comité préparatoire du dialogue national essentiellement composé des membres du Parti Congolais du Travail (PCT) et de leurs alliés ne rassure en rien sur l'indépendance, l'impartialité et la crédibilité de ce forum;

