Selon certaines sources, non encore vérifiées, le général Nianga Ngatsé Mbouala (portant un bérét rouge sur la photo), commandant de la garde républicaine, aurait été capturé dans le Pool, depuis plusieurs jours, par des hommes de Frédéric Bintsamou, alias pasteur Ntumi.

En cas de confirmation de cette information (laquelle reste, précisons-le, à prendre au conditionnel à l’heure qu’il est), il s’agirait bien entendu d’un tournant dans l’attaque du Pool menée par le clan au pouvoir : le général Nianga Mbouala est en effet un maillon important du système sécuritaire du régime et un proche de Sassou ; la présence de cet individu dans la région témoignerait, si besoin était, de l'implication directe de la présidence de la République dans les violences dont sont victimes les populations civiles et expliquerait par ailleurs le refus par le pouvoir qu'une aide humanitaire soit apportée à ces dernières. Ce revers infligé par des miliciens en guenilles serait la raison, selon ces sources, des négociations en cours entre la police, l’armée et Ntumi, et surtout du déplacement ces derniers jours du général Okoï, chef d’état-major général de l’armée, à Mayama et à Kinkala, dans le département du Pool.