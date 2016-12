Retraçant 400 ans d'Histoire, depuis la fin du 15ème siècle jusqu'au début du 20ème, "Kongo: pouvoir et majesté" présente jusqu'au 3 janvier près de 150 oeuvres créées dans ce vaste empire qui s'étendait dans le sud-ouest de l'Afrique, de l'Angola jusqu'au Gabon, en passant par l'actuelle République démocratique du Congo et le Congo.

Le prestigieux Metropolitan Museum of Art (Met) de New York dévoile à partir de vendredi les mystères artistiques de l'ancien royaume du Kongo dans une exposition inédite.

L’exposition Kongo : Pouvoir et Majesté, qui ouvrira ses portes au Metropolitan Museum of Art de New York le 18 septembre 2015, est un évènement majeur qui va profondément redéfinir notre compréhension du rapport entre l’Afrique et l’Occident.

L’exposition se concentre sur l’une des traditions artistiques les plus influentes du continent, des premiers moments de contact direct entre dirigeants africains et européens à la fin du 15ème siècle jusqu’au début du 20ème siècle.

Cent-trente-quatre œuvres de plus de cinquante collections privées et publiques d’Europe et des Etats-Unis démontreront la diversité des formes artistiques créées par les artistes Kongo en Afrique centrale.

18 septembre 2015 – 3 janvier 2016

