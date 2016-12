Afin sans doute de briguer la magistrature suprême lors de l’élection présidentielle avancée au 20 mars, Jean Marie Mokoko, ancien chef d’état-major général de l’armée congolaise a commencé par démissionner du cabinet de Sassou Nguesso et de son poste de représentant spécial de la présidente de l’Union africaine (UA), chef de mission pour la Centrafrique et l’Afrique centrale, par lettre adressée au dictateur infatigable. Candidat sans parti, il trouvera sur sa route l’opposition congolaise qui n’entendra céder sa place à un intrus, et bien sûr Sassou qui ne manquera pas de le disqualifier en raison de sons statut de militaire.