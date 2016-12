Lu pour vous (Liberation)

Né au Congo, il a grandi à Lille. Il était employé chez le transporteur Fedex. Il a été assassiné à la Belle Equipe. Il avait une quarantaine d’années. C’était «un garçon très social, avec un sens du contact hors du commun», dit de lui son ami Tariq, qui avait fêté avec lui récemment ses 40 ans et devait le rejoindre ce soir-là à la Belle Equipe. Un «héros», dit-il de lui, dont l’histoire a été écrite dans le Daily Mail - Ludovic Boumbas s’est rué sur les tireurs pour essayer de sauver des vies, dont celle d’une jeune fille. D’après ses proches, Ludovic Boumbas avait fait un choix de vie, celui d’avoir un «travail alimentaire», chez Fedex, afin d’avoir du temps pour vivre. Il aimait la culture, parler de musique, de films et les fleurs, qu’il achetait en nombre chez le fleuriste du quartier. (C.G. et C.Al)

