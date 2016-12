La prière et la réflexion doivent en ce moment, être accompagnées d'une action de solidarité ciblant prioritairement la santé, la nutrition et la prise en charge psychologique. Je vous invite à envoyer votre aide sous quelque forme que ce soit à Caritas Congo, à l'Evêché de Kinkala et dans les paroisses catholiques, évangéliques et salutistes ! Les virements et dépôts peuvent être effectués dans les comptes de Caritas Congo et de l'Evêché de Kinkala, ci-dessous :

APPEL A L'ACTION DE SOLIDARITE POUR LES POPULATIONS DU POOL

Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as tu abandonné ? MT,27, 46.

Cette parole prononcée par Jésus sur la croix, montre que dans la souffrance, nous sommes portés à nous sentir seuls et sans espérance.

Les enfants du Pool, actuellement en détresse ne doivent pas se sentir abandonnés ; c'est le sens et la profondeur de ce nouvel appel.

Récemment, dans mon appel à l'Esperance, j'invitai à la prière, à la réflexion et à l'action, en se tournant résolument vers l'avenir.

L'évaluation des besoins humanitaires réalisée par Caritas et les témoignages des populations des districts de Mayama, Kindamba, Vindza, Goma tsétsé et Kinkala, indiquent que les conditions de vulnérabilité sont hélas une fois de plus réunies !

La prière et la réflexion doivent en ce moment, être accompagnées d'une action de solidarité ciblant prioritairement la santé, la nutrition et la prise en charge psychologique.

A toutes et à tous, je lance un appel pressant pour l'assistance humanitaire aux populations en détresse !

Je vous invite à envoyer votre aide sous quelque forme que ce soit à Caritas Congo, à l'Evêché de Kinkala et dans les paroisses catholiques, évangéliques et salutistes !

Les virements et dépôts peuvent être effectués dans les comptes de Caritas Congo et de l'Evêché de Kinkala, ci-dessous :

Caritas Congo : La Congolaise des Banques BP 2889-Brazzaville. Code établissement : 30012. Code guichet: 00101. Compte N° 18380101101. Clé RIB : 50. Adresse BIC Swift : CRAGCGCGXXX.

Diocèse de Kinkala : Ecobank BP 2485-Brazzaville. Code Banque : 30014. Code guichet : 00001. Compte N° 01011664335. Clé RIB : 53. Code Swift : ECOC CGCG.

Que le Seigneur guide notre action et que cet élan de solidarité que je souhaite amplifié, soit le point de départ d'un véritable sursaut, pour ce Pool qui a tant souffert.

A toutes et à tous, j'adresse ma profonde gratitude.

Mgr Portella MBUYU

Evêque de Kinkala

