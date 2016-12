C'est la pâtée gouvernementale. Une sorte de sauce mouambe.

C'est simple : incapable de se débarrasser des vieux grognards dont certains sont ministres depuis bientôt vingt ans, Sassou a formé deux gouvernements pour le prix d'un : Le premier gouvernement regroupe les sortants (à une exception près) et est composé de 24 membres. Ce sont les vingt-quatre premiers de la liste. C'est le gouvernement de Sassou. Le second, composé des 14 derniers membres de la liste, est un gouvernement cosmétique, pour rire. C'est l'équipe ministérielle du chef de gouvernement, Clément Mouamba. Le tout pour un non évènement.

Les deux gouvernements nommés à Oyo sont ainsi composés :

1- Ministre d'Etat, ministre de l'agriculture de l'élevage et de la pêche : Henri Djombo;

2- Ministre d'Etat, ministre de l'économie, du développement industriel de la promotion du secteur privé : Gilbert Ondongo;

3- Ministre d'Etat, Ministre de la construction, de l'urbanisme, de la ville et du cadre de vie : Claude Alphonse Silou;

4- Ministre de l'intérieur, de la décentralisation et du de développement local : Raymond Zephirin Mboulou;

5- Ministre des mines et de la géologie : Pierre Oba;

6- Ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux : Jean Jacques Bouya;

7- Ministre des hydrocarbures : Jean Marc Thystere Tchikaya;

8- ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des congolais de l'étranger : Jean Claude Gakosso;

9- Ministre de la défense nationale : Charles Richard Mondjo;

10- Ministre du commerce extérieure et de la consommation : Euloge Landry Kolelas

11- Ministre du Travail et de la Sécurité sociale : Émile Ouosso;

12- Ministre des Finances, du budget et du porte-feuille publique : Calixte Ganongo;

13- Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement : Thierry Moungalla;

14- Ministre des transport, de l'aviation civile et de la marine marchande : Gilbert Mokoki;

15- Ministre de l'enseignement supérieur : Bruno Jean Richard Itoua;

16- Ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique : Hellot Matson Mampouya;

17- Ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones : Pierre Mabiala;

18- Ministre des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel : Yvonne Adélaïde Mougany;

19- Ministre de l'énergie et de l'hydraulique : Serge Blaise Zoniaba;

20- Ministre des sports et de l'éducation physique : Léon Alfred Opimbat;

21- Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation : Anatole Collinet Makosso;

22- Ministre des Affaires Foncières et du Domaine Public : Parfait Aimé Coussoud Mavoungou;

23- ministre de l'équipement et de l'entretien routier : Josue Rodrigue Ngouonimba;

24- Ministre des Zones Économiques Spéciales : Alain Akouala Atipault;

25- Ministre de l'enseignement Techniques et professionnelles, de la formation qualifiante et de l'emploi : Nicephore Antoine Thomas Fila Saint Eudes ;

26- Ministre de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement : Rosalie Matondo;

27- Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat : Ange Aimé Bininga;

28- Ministre de la Santé et de la Population : Jacqueline Lydia Mikolo;

29- Ministre des Postes et des Télécommunications : Léon Juste Ibombo;

30- Ministre du Plan, de la Statistique et de l'intégration régionale : Ingrid Olga Ebouka Babakas;

31- Ministre du Tourisme et des Loisirs : Arlette Soudan Nonault;

32- Ministre de la Culture et des Arts : Leonidas Carel Mottom Mamoni;

33- Ministre des Affaires Sociales, de l'Action Humanitaire et de la Solidarité : Antoinette Dinga Djondo;

34- Ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement : Inès Bertille Nefer Ingani;

35- Ministre de la jeunesse et de l'éducation civique : Destinée Ermela Doukaga;

36- Ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des relations avec le parlement : Digne Elvis Tsalissan Okombi;

37- Ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de l'économie numérique et de la prospective : Benoit Baty

38- Ministre délégué auprès du Ministre de l'intérieur, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local : Charles Ngamfoumou.

Notre commentaire

Notons quelques absents qui ne tarderont pas à se retrouver dans quelqu'ambassade dans le monde : Florent Ntsiba, Isidore Mvouba, Tchibambelela, Bienvenu Ockiemy, François Ibovi, Rodolfe Adada, Emmanuel Yoka (lequel a dû s'auto-nommer ambassadeur à Paris)...

Sont en revanche récompensés, Arlette Soudan Nonault, (épouse de François Soudan, l'ami de " Jeune Afrique ", le monde est petit...), Ibombo, Thomas Fila Saint Eudes... Ce dernier est classé au vingt-cinquième rang, une preuve qu'aujourd'hui l'Emploi (tout comme la jeunesse, classée au 35e rang), dont il aura la charge, est bien comme promis, la grande priorité de Sassou...

Brèves

Sassou prive le général Mokoko de ses médicaments

Le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à la présidentielle du 20 mars dernier au Congo, dont la résidence est encerclée depuis plusieurs jours par une unité anti-terroriste, se voit désormais imposer la privation des médicaments nécessaires à sa maladie chronique.

Le blocus des médicaments intervient après les démarches du pouvoir de Sassou auprès de la mère du général Mokoko pour le faire rentrer dans les rangs. Des pressions qui visent à amener le rival de Sassou à lire une déclaration rédigée par le régime de Brazzaville par laquelle il reconnaît la victoire électorale du chef de l’Etat.

©Mondafrique (28/4)

