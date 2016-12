Clément Mouamba est un ancien éphémère ministre des finances qui connaît bien Sassou pour avoir été son conseiller. Agé de plus de 70 ans (72 ans sauf erreur), il est membre de l’UPADS, un parti qui l’a suspendu pour avoir participé au « dialogue de Sibiti ». Comme pour tout couple de vieux, l'attelage formé par le plus vieux président (73 ans) et le plus vieux Premier ministre de l'histoire du pays sera un couple sans enfant.

Sassou fait du Sassou. C'est la soupe à la grimace. Pour sa « Nouvelle République », le dictateur infatigable a nommé Clément Mouamba, un vieux de la vieille, pour l’incarner. C’est du propre. C’est Thierry Moungalla, originaire de Sibiti (par son père, sa mère étant du Pool) comme Mouamba, qui doit faire grise mine, lui qui lorgne depuis longtemps le poste. Tant de zèle déployé au service de l'homme d'Edou mais payé en monnaie de singe !

Clément Mouamba est un ancien éphémère ministre des finances qui connaît bien Sassou pour avoir été son conseiller. Agé de plus de 70 ans (72 sauf erreur), il est membre de l’UPADS, un parti qui l’a suspendu pour avoir participé au « dialogue de Sibiti », lequel avait consacré le changement de constitution. Pour la trahison de son parti, le voilà récompensé.

Clément Mouamba est en effet tout sauf un opposant. De plus, à l’inverse de Martin Mbéri, qui lui disputait le poste, il s’agit d’un nain politique. C’est dire qu’il aura du mal à former le gouvernement d’union nationale que Sassou voudra mettre en place, sous la pression de la communauté internationale. Cela d’autant que son parti, l’UPADS, a réalisé un piètre score lors de la dernière élection présidentielle, la Lekoumou, région de naissance du nouveau Premier ministre ayant du reste voté majoritairement contre Sassou.

Mais ce n’est sans doute pas sur ce terrain que cet homme réservé et taciturne sera attendu, le gouvernement étant toujours formé sous Sassou, à Oyo, par le clan Mbochi. Banquier, le nouveau chef du gouvernement aura plutôt pour tâche d'essayer de résorber le chômage des jeunes, qui culmine à 65 %. Mais, quand on sait que comme directeur de banque (la BCC) dans les années 80-90, Mouamba n’a pas laissé un souvenir impérissable sur le plan de la gestion, son nom apparaissant même parfois, à tort ou à raison, dans la rubrique des faits divers de potins de rue, on comprendra que le régime de M. Sassou n’est pas sorti du poto poto dans lequel il s'est embourbé. Quant à nous, on prend tous les paris : comme pour tout couple de vieux, l'attelage formé par le plus vieux président et le plus vieux Premier ministre de l'histoire du pays sera un couple sans enfant.