« Oui, Brazza répond ! Nous avons terminé notre cuisine, rétabli les communications (pas vu, pas pris) et une fumée noire monte au ciel. C’est dire que nous avons notre champion, l’éternel DSN ».

Chaque jour apporte son lot d’inepties et de douleur. Le terrorisme d’Etat. Voici, par exemple, ce que le pouvoir de Brazzaville nous cache.

Lilian Thuram solidaire du combat du peuple congolais ?

Il a fallu attendre l’agression de nos confrères journalistes afin que, dans cette actualité chargée, le monde puisse timidement jeter un regard sur le Congo.

Désormais la réputation du régime dictatorial de Brazzaville, champion de la triche, est planétaire. C’est le seul enseignement que l’on peut retenir de cette parodie d’élections sans intérêt. Le doute émis par Sassou lui-même sur la véracité de l’expression du peuple dans ses propres résultats électoraux, en dit long.

Outré, le général Jean-Marie Mokoko qui détient les preuves de la fraude massive, chiffres à l’appui, n’en finit pas de découvrir la nature réelle du pouvoir qu’il a servi. Son appel à la désobéissance civique, somme toute légitime mais ignoré par les médias locaux, mérite d’être relayé par tous les démocrates. Mais dans un pays où les traumatismes des guerres à répétition, auxquels s’ajoute l’attitude belliqueuse permanente du pouvoir, sont saillants, il en faudra bien plus, afin que ceux qui ne veulent plus être de la chair à canon, s’exposent.

Aux paroles martiales du général, il serait judicieux d’y adjoindre les actes correspondant au bras de fer. Afin de prendre à rebours tous les oiseaux de mauvais augure qui se chargent de lisser l’identité citadine des quartiers de Brazzaville sud quant à leur attitude frondeuse historique depuis l’époque coloniale, il convient, dans le contexte actuel, que les quartiers de Brazza nord ouvrent le bal. Dans cette hypothèse, la chute du pouvoir ethno clanique de Brazzaville serait inéluctable.

La crise politique que vient d’ouvrir Sassou par sa succession de forfaitures (pseudos référendum et holdup électoral), plonge le pays dans une période délicate pouvant déboucher sur une grande instabilité. Les incertitudes du lendemain, les restrictions de liberté et la présence traumatisante des forces armées tendent à accentuer l’indexation de la ville de Pointe-Noire et des quartiers sud de Brazzaville.

Marcel Guitoukoulou qui soutient, comme beaucoup des congolais, le général Mokoko, suggère d’emblée une médiation sous les hospices de la Communauté Internationale car le pays se trouve au bord d’un énième drame. Ces querelles électorales se déroulent sur fond de nombreux crimes économiques et ceux, imprescriptibles, de sang avec son chapelet d’énigmes. Il convient de faire diligence avant que la violence des armes n’emporte des âmes innocentes.

En effet, le déploiement des forces de l’ordre ceinturant les quartiers sud de Brazzaville, a pour but de montrer les biceps du pouvoir et de marquer les esprits afin de limiter les velléités contestataires. Il y a quelques années, ces quartiers s’étaient vidés de ses habitants fuyant la furie du pouvoir. La candidature forcée de Sassou s’explique pour une large part par les conséquences de cette opération qui avaient éclaboussé au passage la Croix-Rouge Internationale.

Durant cette séquence politique qui se poursuit sur fond d’harcèlement, l’opposition officielle aura été digne malgré les intimidations et les privations. Et l’on pourrait se demander pourquoi le pouvoir s’acharne-t-il sur l’opposition et sur les paisibles populations ?

Le combat de l’opposition revêt plusieurs facettes convergeant toutes vers la vertu. Le combat pour la vérité. Le combat pour le respect. Le combat en faveur de l’ordre juste. Et enfin, le combat pour la libération d’un peuple du joug dictatorial. Noble lutte dans laquelle le maintien de l’unité de l’opposition est essentiel.

Les spécificités ethniques que les passéistes mettent régulièrement en avant, ne s’effaceront point du jour au lendemain. Mais elles peuvent être canalisées par des dirigeants politiques responsables et avertis des enjeux réels du pays. C’est là que l’on mesure l’un des aspects de l’échec de ce régime qui, en quarante années de pouvoir, n’a pas du tout avancé dans ce domaine, bien au contraire.

Il est révoltant de constater qu’après des années de coercition, les congolais croulent sous le terrorisme d’Etat, un Etat pourtant signataire de la Charte de l’Union Africaine et celle de la Francophonie. Finalement le peu d’amour que le régime congolais manifeste pour son peuple devrait l’amener à se repentir. Et la meilleure manière de le faire consiste à se retirer.

Abraham Avellan WASSIAMA

Communiqué du parti socialiste français

" Le Parti socialiste dénonce l’absence de transparence de tout le processus électoral. Il dénonce également les coupures de toutes les communications avec l’extérieur du pays imposées pendant la fin de semaine du vote. De même, il condamne l’agression dont ont été victimes les envoyés spéciaux de l’Agence France-Presse et du quotidien Le Monde après leur entretien avec un candidat de l’opposition ", écrit dans un communiqué la direction du PS;

"Depuis des mois, le président congolais a placé son pays sous un régime d’état d’urgence de fait, dont la seule justification a été d'entraver la libre circulation et la libre expression des opposants politiques (...) Dans de telles conditions, le Parti socialiste juge non crédible le résultat annoncé par une commission électorale notoirement partiale " et " emande instamment aux organisations internationales, particulièrement à l’Union africaine et à l’Union européenne de se saisir immédiatement de la question afin de prévenir une crise majeure pour la région ".

La charge de Mabanckou

Notre compatriote Alain Mabanckou est une des rares voix audibles parmi l'intelligentsia de la Diaspora. La charge qu'il porte contre le régime de Sassou a le mérite de la clarté.

