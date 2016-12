Bref on demanderait à Sassou, qui a réussi à faire voter et à promulguer sa nouvelle constitution envers et contre tous, de scier la branche sur laquelle il est assis. Le dictateur ayant comme d’habitude de ne rien à offrir en l’absence d’un véritable rapport de force, seule langue compréhensible par lui, s'agit-il là d'un avertissement lancé à la communauté internationale avant l'insurrection populaire ?