La coalition Publiez ce que vous payez – Congo a été particulièrement intéressée par les révélations faites concernant l'ancien Ministre des Finances dans l’article paru dans la Semaine Africaine du 26 avril 2016 : « Quel ministre de l’économie et des finances pour la nouvelle République ».

Elle félicite l’auteur de l’article pour son effort de dénonciation des pratiques de corruption par les plus hauts responsables politiques du pays. Cependant, tandis qu’il s’étonne du silence de la coalition sur le sujet évoqué, la coalition entend lui faire remarquer en retour, qu’il pouvait lui-même demander au procureur de la République de s’autosaisir de ce dossier, ou poursuivre cette enquête dans les médias, auxquels il semble avoir facilement accès.

Publiez ce que vous payez - Congo s’étonne davantage de l’hostilité, voire de l'animosité, exprimée dans cette tribune, à l’encontre de ses activités et de ses animateurs, alors que l’auteur exprimerait le souhait d’une meilleure gestion des ressources du pays, démarche somme toute honorable. La campagne estime que face à une problématique particulièrement complexe, et dont il est en effet difficile de traiter de tous les aspects, il serait plus judicieux de se considérer comme alliés plutôt que comme ennemis.

