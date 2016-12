C’est, semble-t-il, un problème de ravitaillement en fuel dans les principaux aéroports et en particulier à Brazzaville et à Pointe-Noire qui serait à l’origine de l’annulation de vols nationaux et internationaux depuis hier 20 août 2015 au Congo.

Le kérosène manque. La compagnie Ecair a annulé les vols domestiques Brazzaville-Pointe-Noire) du 20 août et a prévu d'annuler ceux du vendredi 21 et samedi 22 août. Une situation qui risque de durer. Notons que les Jeux africains sont prévus pour démarrer le 4 septembre…

A ceux qui s'interrogeraient sur le silence des autorités sur cette question, concernant un pays quatrième producteur de pétrole africain, sachez qu'ici le gouvernement tout entier est mobilisé pour s'occuper exclusivement d'un dossier plus important, vital même pour lui, à savoir la préparation du référendum pour le changement de constitution planifié pour le mois d'octobre. A l'inverse de l'opposition, qui attend sagement l’annonce dudit référendum (et l'arrestation de ses dirigeants), plutôt que d'occuper d'ores et déjà le terrain...

" Ebonga ebonga té, toujours meilleur ! " (Que cela marche ou pas, c'est toujours meilleur ! c'est la "devise" du PCT)