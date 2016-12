Le jeu sinon trouble, du moins incohérent que joue Sassou, médiateur officiel en Centrafrique est incompris au point qu’aujourd’hui les autorités de la transition de pays, Catherine Samba-Panza, présidente de la transition en tête, soupçonnent ce dernier de trahison.

Sassou avait commencé pourtant par prolonger de six mois la transition initialement prévue pour se terminer au mois de février 2015.

Mais le 17 janvier, quelle ne fut pas la surprise de voir « l’homme des masses », le « bâtisseur infatigable » (surnoms donnés par ses partisans à Sassou) se féliciter dans un communiqué des « avancées enregistrées lors des discussions de Nairobi » auxquelles les autorités centrafricaines ne furent pas conviées !

De fait, on l’apprendra plus tard, l’accord signé à Nairobi entre Michel Djotodia et François Bozizé et censé remplacer celui signé à Brazzaville en juillet 2014, prévoit notamment la révision de la charte de la transition avec en prime la possibilité offerte aux deux ex-présidents de se présenter à la prochaine élection présidentielle et de bénéficier d’une amnistie générale. Par ailleurs les forces étrangères présentes dans le pays (particulièrement le contingent français) seraient mises sous tutelle onusienne.

Il ne s’en pas fallu plus pour que Catherine Samba-Panza subodore, avec raison d'ailleurs, malgré les dénégations du médiateur officiel, un complot fomenté par « l’homme des masses » pour torpiller l'actuelle transition.

