Chancel Massa, lui, joue pour le Congo. Sur les vingt-trois joueurs de sa sélection, il est l'un des huit à évoluerencore au pays, dans le club des Léopards de Dolisie. Alors que les Diables rouges ont déjà disputé deux matchs et affrontent leBurkina Faso, dimanche 25 janvier, le gardien de but remplaçant de vingt-huit ans raconte son quotidien.

5 000 EUROS PAR MOIS

« Au pays, certains joueurs du championnat gagnent 200 ou 300 euros par mois. Dans les clubs, même en première division, on compte aussi pas mal d'étudiants. Certains week-ends, s'ils ont trop de boulot avec leurs études, ils ne viennent d'ailleurs pasjoueravec nous.



D'autres personnes touchent gros, même s'il n'y a pas encore de statut pro. Nous, les cadres de l'équipe nationale qui jouent encore dans notre championnat, on est un peu au-dessus des autres.Moi, je touche 5 000 euros par mois. Je joue aux Léopards de Dolisie, le club le plus riche du pays. Notre président est un homme d'affaires. Et maintenant, chaque fois que je vais en équipe nationale pour un match, je touche des primes de présence aussi importante que les joueurs de la sélection qui viennent de clubs étrangers. Alors qu'autrefois, les pros venus d'Europe recevaient par exemple 1 000 €, deux fois plus que les locaux. ».

