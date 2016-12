L’immigration, souvent associée à l’insécurité est devenue un sujet de débats récurrent lors des élections en France depuis une vingtaine d’années.

Le Front National des Le Pen a d’ailleurs bâti son fonds de commerce sur ce thème. La droite républicaine n’est pas en reste : il y a encore quelques jours, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, lequel a amorcé son retour sur la scène politique a évoqué la remise en cause des accords de Schengen, cette convention qui permet la libre circulation des étrangers au sein d’une partie de l’Union européenne du moment qu’ils ont franchi régulièrement la frontière de l’un des pays signataires.

C’est dire que pour de nombreux dirigeants européens, le danger c’est l’envahissement de l’Europe par des hordes affamées venues d’ailleurs. Un sentiment renforcé par les images d'embarcations de fortune chargées d'hommes, de femmes, d'enfants tentant de traverser la méditerranée depuis la Lybie ou le Maroc pour gagner l'Europe via l’Italie, diffusées à la télévision.

L’actualité de ces derniers jours en France vient pourtant de montrer que le plus grand danger qui guette les pays européens n’est pas exogène mais intérieur à leur société.

En effet, les actes terroristes qui ont secoué la France en ce mois de janvier ont été commis par des français musulmans dont les parents sont certes d’origine étrangère mais qui sont nés et ont grandi à Paris ou en banlieue.

Les frères Kouachi sont nés à Paris. Amedy Coulibaly est né à Juvisy sur Orge (91) et a longtemps vécu à Grigny (91). Ils ont tous fréquenté l’école de la République, au même titre que tous les autres français. Rien donc ne semblait les prédestiner à la barbarie au nom de l'islam. Pourtant les frères Kouachi ont assassiné au nom de la religion, et de sang-froid, une dizaine d’hommes au siège de Charlie Hebdo.

Amedy Coulibaly, dont les parents viennent d’Afrique noire a tué une policière et exécuté quatre autres personnes innocentes à l'épicerie casher de Vincennes.

Ironie du destin, dans ce magasin dans lequel Coulibaly avait pris en otage une dizaine de personnes travaillait un immigré, musulman comme lui, du nom de Lassana Bathily.

Voici les faits tels que les rapporte la presse :

« Dès le début de la prise d'otages, vendredi 9 janvier, peu avant 13 heures, Lassana Bathily a le réflexe d'aider six clients paniqués, dont un nourrisson, à se dissimuler dans l'une des deux chambres froides au sous-sol, en débranchant le système de réfrigération. « J'ai pas caché des juifs, j'ai caché des êtres humains », déclarera-t-il ensuite humblement à plusieurs médias.

Lassana Bathily réussit ensuite à sortir par la porte principale avant que le preneur d'otages ne baisse le rideau de fer. Il donnera ainsi aux policiers de la brigade de recherche et d'intervention (BRI), de la brigade anticriminalité (BAC) et du RAID (Recherche, assistance, intervention, dissuasion) de précieuses informations sur l'armement du terroriste, la présence de bâtons d'explosif, la topographie du magasin et le nombre d'otages.

Le patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, a décrit au Monde un « mec super malin », « un type remarquable ».

Mais surtout, on fait observer que « né le 27 juin 1990, originaire d'un village de la province de Kayes, dans l'ouest du Mali, Lassana Bathily est arrivé en France en mars 2006 pour rejoindre son père.

A son arrivée, c'est le long parcours du combattant des immigrés sans papiers qui l'attend. Il mettra quatre ans pour en obtenir.

Ayant échappé à l'expulsion en 2009, Lassana Bathily obtient enfin, en 2011, une carte de séjour.

Dimanche, le président de la République avait téléphoné à M. Bathily pour le féliciter de son geste. Présent à Paris pour la grande marche républicaine du 11 janvier, le premier ministre israélien, Benyamin Néthanyahou, avait lui aussi « remercié » Lassana Bathily lors d'un discours en hébreu à la grande synagogue de Paris ».

Donc, d’un côté les frères Kouachi et Coulibaly, des français nés et qui ont grandi en France, éduqués à l’école laïque républicaine. Tous ces jeunes, après avoir mal tourné peut-être à cause de l’échec scolaire et aux mauvaises fréquentations ont commis les actes barbares que l’on sait.

D’un autre côté, un immigré de 24 ans entré irrégulièrement en France depuis huit ans, éduqué suivant la tradition africaine dans son village de Kayes au Mali venant administrer une leçon d’humanité et qui pour son acte de bravoure sera naturalisé français ce mardi. Cherchez l’erreur !



Moralité : le danger n’est pas là où on le croit. Il niche peut-être dans les ghettos méthodiquement fabriqués dans les banlieues des grandes villes par les pouvoirs publics, et non dans l’immigration. Mais c'est vrai qu'il est plus facile pour les partis politiques de gagner une élection en agitant le spectre de l'immigré ou du vote des immigrés qu'en s'attaquant réellement aux maux dont souffrent leur société et leurs banlieues...