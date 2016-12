Depuis la révolution du 30 octobre 2014 qui a entraîné la chute du frère SIAMOIS au Burkina Faso, la chorale des perroquets reprend du service à Mpila, une cafardeuse RITOURNELLE submerge les ondes de la flétrissure, le parfum de fin de règne tant attendu se répand au Congo-Mfoa, la BARONNIE tribale panique, une meute de chiens méchants se bouscule dans les chancelleries étrangères.

L'échec d'Henri La poisse à Dakar n'augure pas de bonnes nouvelles, chacun se précipite pour mettre les siens à l'abri de la FOUDRE insurrectionnelle. En cette période d'incertitude, il n'y a qu'un VISA POUR L'EXIL pour sauver la meute de chiens de l'euthanasie (la vindicte populaire). Les voix sont nasillardes : « Respectez notre souveraineté » clament les perroquets, cette chanson n'est pas audible. « Respectez d'abord la constitution », c'est plutôt la chanson de la légalité qui fera danser ce peuple misérable. Concert de klaxons, liesses populaires, larmes de bonheur, sourires élastiques et nous voilà enfin inspectant les palais et bolides abandonnés, s'arrosant d'eau minérale dans des piscines et jacuzzis hollywoodiens. Les jolis petits culs de vos maîtresses oubliés aiguisant la libido d'anciens exilés, car il n'y aura pas de visa pour tout le monde, chacun redoutant la traversée puisqu'un comité d'accueil hostile s'est déjà constitué de l'autre rive du fleuve. ON N'EXPULSE pas son voisin, la sagesse est formelle.

SOUVERAINETE dites-vous à voix basse ?

Mais qui vous a remis au pouvoir ?

Et où se trouvent vos biens mal acquis, vos comptes bancaires, vos conseillers financiers, vos avocats préférés, vos bulletins de santé, vos médecins traitants, vos lieux de vacances, vos enfants et petits-enfants, vos résidences secondaires, vos marabouts blancs, vos mercenaires littéraires, vos fournisseurs d'armes et de liqueurs...?

Le désespoir est mauvais conseiller, desserrez vos ceintures et quittez le pouvoir, car le vent du changement n'épargne rien. Les poteaux électriques, les arbres géants, les immeubles, les voitures blindés et les chars seront emportés. L'armée ne pourra pas contenir ce peuple désespéré de votre opulence et arrogance. La HOLLANDE, pardon, les PAYS-BAS, pardon, la HAINE, pardon, la HAYE risquerait de vous accueillir au chaud pour un exil éternel. SHEVENINGEN n'est pas un club de vacances, mais un vaste CACHOT réservé exclusivement aux NEGRES.

A bon entendeur... kiékiékiékiééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

NGOMBULU YA SANGUI YA MINA BANTU LASCONY

Documentariste, écrivain, historiographe

(Institut cercle-congo)

{jathumbnail off}