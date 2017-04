Le Congo, est, selon le départment d'Etat le pays des atteintes aux droits de l’homme dont la liste est très longue : disparitions forcées, torture, viol, journalistes victimes de violences et de pressions, aide humanitaire et accès aux observateurs et aux journalistes restreints dans le Pool où le pouvoir opére à huis clos... Les américains reconnaissent enfin le travail de JDO et de Ndéngué. Bienvenue au pays de Sassou.