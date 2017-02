RFI

Le colonel Marcel Ntsourou, ancien secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité (CNR), est décédé ce vendredi à la mi-journée à l’hôpital militaire de Brazzaville. Il y avait été transféré après un malaise qui l’a plongé dans le coma à la maison d’arrêt où il était incarcéré depuis 2014. Une information donnée à RFI par l’un de ses avocats, Me Eric Yvon Ibouanga. Le colonel Ntsourou avait été jugé successivement en 2013 et 2014 et condamné aux travaux à perpétuité pour atteinte à la «sûreté de l’Etat». Bras droit du président Denis Sassou-Nguesso qu’il a aidé à reconquérir le pouvoir par les armes en 1997, il était tombé en disgrâce après les explosions meurtrières dans un dépôt de munitions de l’armée en mars 2012 à Brazzaville.

Notre commentaire

Ntsourou n'était pas un saint, loin de là, et on ne le pleurera pas beaucoup dans les chaumières au Congo. Il reste que sa mort en détention, sans doute suite à des mauvais traitements et à un manque de soins, jette une lumière crue sur la cruauté du régime en place au Congo. La rue congolaise ne manquera pas de s'inquiéter sur la situation d'autres détenus comme le général Mokoko, Okombi Salissa ou Paulin Makaya qui ne sont pas à l'abri d'un " malaise " susceptible de les conduire eux-aussi au cimetière. On rapporte déjà par exemple que de longue date l'ancien chef d'état-major dormirait à même le sol car, connaissant les méthodes du clan, il craindrait que son lit n'ait enduit d'un poison lent, mortel. Les prisons congolaises sont pleines, il faut les vider d'une façon ou d'une autre.