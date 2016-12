Pour laver l'affront que lui a fait Donald Trump en lui posant un retentissant et mémorable lapin, le vieux dictateur infatigable va se venger. Sans doute contre le Pool et ses populations, son bouc émissaire historique préféré, ou contre les dirigeants de l'opposition.

Après l’humiliation qu’il a fait subir à l’Afrique après son faux rendez-vous avec Donald Trump, certains auraient apercçu le dictateur infatigable du côté d'Oyo sur Alima où il serait rentré la queue basse entre les jambes, en train d’être consolé par Mère Antou, cette dernière lui répétant : « les blancs sont méchants ».

Pour d’autres, il serait encore reclus dans un hôtel newyorkais où il fulminerait contre les opposants qui lui auraient savonné la planche.

Quoiqu'il en soit le dictateur, devenu la risée de la planète entière, ne s’en serait toujours pas remis. Comment lui, trente-deux ans de pouvoir au compteur s’est fait avoir comme un vulgaire débutant ? Lui, qui voulait faire un pied de nez à Obama, lequel avait refusé durant tous ses mandats de le recevoir et qui voulai montrer à cet arrogant qu’il avait plus d’un tour dans son sac ? Lui qui voulait démontrer qu’il traitait avec les grands de ce monde, être éconduit après avoir parcouru des milliers de kilomètres ? Encore plus désolant, ce sentiment d'impuissance qu'éprouve un homme qui ne peut même pas utiliser sa meilleure arme, à savoir la corruption, le nouveau président américain étant lui-même milliardaire. La déprime !

C’est décidé : le vieux dictateur va se venger. Contre qui ? Contre les incompétents qu’il a nommés ? Sans doute pas. Il va se venger sur les populations du Pool ou contre les dirigeants de l’opposition. Il va créer " une situation ". Pour faire diversion, tellement la honte du rendez-vous manqué avec Trump est incommensurable et va le poursuivre longtemps. D’ailleurs, il a déjà commencé. Une fusillade, destinée à détourner l’attention du public a déjà été organisée à la maison d’arrêt de Brazzaville. Bilan : 3 morts. On lui paiera cet affront, par le sans de ses compatriotes. Parole de criminel.