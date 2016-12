C’est le poto poto complet pour Sassou, la honte du Congo, que disons-nous, la honte de l'Afrique. C'est l'histoire d'une pantalonnade, d'une humiliation africaine qui restera dans les annales de la mauvaise diplomatie.

Faisons court. Au lendemain de Noël, Thierry Moungala, griot en chef de Sassou a embouché sa trompette et proclamé urbi et orbi que son maître à manger s’envolait pour les Etats unis pour une rencontre mardi, en tête à tête avec Donald Trump. Sur les réseaux sociaux, il publiait le communiqué officiel de la présidence de la République où on pouvait lire : « le président de la République Sassou Nguesso est attendu ce 27 décembre aux Etats unis d’Amérique où il sera reçu, en sa qualité de Président du Comité de Haut niveau de l’Union africaine sur la Lybie, par le Président élu des Etats unis, Monsieur Donal Trump ». Le parent de « Jeune Afrique », un dénommé François Soudan, relayait d’ailleurs, comme il se doit, l’information.

Air Sassou one décollait donc de Brazzaville le 26 décembre pour les USA, avec à son bord le dictateur, flanqué de son ministre des Affaires étrangères Jean Claude Gakosso. Et puis patatras !

Une fois sur place, « l’homme des masses » apprend qu’aucun rendez-vous n’a été pris pour lui avec Donald Trump ! Surtout, lui explique-t-on, comment imaginer une rencontre avec un chef d’État étranger qui ne sera investi que le 20 janvier ? Echec et mat !

Aux dernières nouvelles, l’équipe du clan Sassou rechercherait encore le coupable de cette farce à plusieurs millions de dollars, lequel leur a fait avaler l’idée que le chef d’Etat des USA ne s’appelait plus aujourd'hui Barack Obama. Résultat des courses, Sassou, toute honte et toute incompétence bues, se résoudra soit à visiter la Trump Tower, soit à rencontrer madame Trump, la future first Lady. A moins qu’il ne se rende aux convocations des avocats de M. Hodjeige, lesquels seraient ravis de le rencontrer.

Mais quels cons !

Notre commentaire

Pour éviter l'humiliation complète d'un chef d'Etat qui s'est quand même déplacé, il n'est pas exclu que Trump rencontre finalement Sassou, quelque part (Miami ?) en catimini, de manière non officielle et sans photographes, histoire de sauver les apparences et que l'honneur de l'Afrique soit sauf.