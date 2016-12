Marianne

Crimes de guerre au Congo-Brazzaville : le principal accusé naturalisé belge

Intouchable Pierre Oba... En 2010, ce ministre congolais a reçu la nationalité belge en faisant croire qu’il travaillait au… restaurant de sa femme. L'hiver dernier, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il s'est échappé de Paris par un vol « spécial ».

Tapis rouge sang sous les pieds d’un ministre du Congo-Brazzaville. En faisant croire qu’il était tour à tour militaire, architecte ou cuisinier vivant à Bruxelles, Pierre Oba a sollicité et obtenu la nationalité belge au deuxième semestre de 2010. Doté d’un culot monstre, le ministre congolais a pu franchir toutes les étapes de la procédure de naturalisation au prétexte qu’il voulait vivre aux côtés de son épouse belge. Et « on » l’a cru ! Pourtant, le profil de ce général aurait eu de quoi interpeller les autorités belges, l’Office des étrangers et les services de police et de renseignement…

Rien ni personne n’a contesté la procédure menée dans le cadre du regroupement familial. Est-il intouchable ?

Lire l'article en totalité