une décision de la Cour Suprême du Congo. Celle-ci invaliderait aujourd’hui, plus de vingt ans après, une pièce importante du dossier. Précision : cette pièce était signée à l’époque par un certain Clément Mouamba, ministre de l’Economie, frère jumeau de l‘actuel Premier ministre. La Cour Suprême jugerait maintenant que ce monsieur était incompétent à l’époque pour signer ledit document. Pourtant, en 1992, le président de la Cour suprême de l’époque, un certain Placide LENGA, consulté, n’aurait rien trouvé à redire à ce sujet. Aujourd’hui, un certain Placide LENGA, frère jumeau du premier l’invaliderait. But de la manœuvre sorti de la derrière les fagots : invalider toutes les décisions de justice des tribunaux français et américains qui ont sans exception condamné le Congo.

On croyait Pierre Mabiala plus futé. Gérer une affaire aussi sensible comme on gère les terrains de l'Etat occupés anarchiquement du côté de Maya Maya !

