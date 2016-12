Paris Match

(...) Selon un politologue qui assiste au meeting: «Si l’ordre de marcher vers le palais avait été donné, le pouvoir serait tombé le jour-même». Interrogé, un proche d’Okombi affirme: «Dans sa démarche, le Chef souhaitait donner des avertissements à Sassou. Il pensait qu’à la dernière minute, ce dernier se raviserait et ne changerait pas la constitution ».

En dépit des menaces proférées par l’opposition, le pouvoir passe à la vitesse supérieure et convoque le référendum constitutionnel pour le 25 octobre 2015. L’IDC et le Frocad dénoncent ce qui s’apparente à un entêtement de la part du pouvoir.Un meeting est annoncé pour le 20 octobre.La veille, les services de sécurité quadrillent les résidences de certains leaders, particulièrement celles d’Okombi et Kolelas, et certains endroits stratégiques de la capitale. Une rumeur court à Brazzaville: la police détiendrait des informations selon lesquelles des partisans et proches du président et vice-président de l’IDC auraient prévu de sortir le jour du meeting les armes et munitions de guerre qu’ils possèderaient de manière illégale 5...)

