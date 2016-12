Torture ordinaire pratiquée des les geôles bien équipées de Monsieur Sassou. Dernière victime en date : monsieur Augustin Kala Kala un dirigeant du mouvement de Monsieur Okombi Salissa, un des candidats à la dernière présidentielle qui aujourd'hui vit dans la clandestinité.

Il y a quelques jours, l'épouse de M. Kala Kala avait accordé un entretien à RFI, après l'enlèvement de son mari. Voilà ce qu'elle déclarait :

" Pendant qu’on dormait, tout à coup on entend des gens qui commençaient à casser la maison. Ils sont rentrés. On nous a menottés, ils nous ont torturés, ils ont pillé la maison, les téléphones, les cassettes, les photos (..) La langue qu’ils parlaient, nous, on comprenait même pas ça. Après, c’est la police qui arrive, il y a eu affrontement, après ils sont allés au poste de police avec eux. Je ne sais pas comment ils se sont entendus là-bas. M. Kala Kala, on ne sait pas là où il se trouve; Il est sérieusement malade, il était sous traitement, on est inquiet pour ça ".

Monsieur Kala Kala a été retrouvé hier, laissé, semble-t-il, pour mort.

Monsieur Moungalla, griot zélé du clan au pouvoir, nous expliquera sans doute que M. Kala Kala a été enlevé par des Ninjas ou par des inconnus et que Sassou n'a rien à voir avec cette affaire. A moins que son imagination le pousse à y voir une mise en scène, une manipulation, un montage, Monsieur Kala Kala s'étant lui-même fouetté dans le dos, après une grève de la faim... Voici le travail des sbires de Sassou.