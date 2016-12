Tribune libre

Les intérêts antagoniques et égoïstes qui s’étripent dans l’arène de l’opposition congolaise font la démonstration qu'au Congo la majorité des politiques sont sans conviction, ni foi, ni loi. La traitrise et la fourberie sont des caractères récessifs et dominants chez les politiques congolais actuels. Dans le millefeuille de crises ayant atteint sa gravité avec le changement unilatéral de la Constitution de 2002, puis son paroxysme avec le simulacre de l'élection présidentielle émaillée par la fraude et la tricherie, il est indispensable que s’élève maintenant une nouvelle catégorie de politiques pour construire un organe politique capable de sortir le Congo de ce bourbier de l'indignité. Loin d’être un simple énième mécanisme dans la constellation ténébreuse des enseignes politiques, cet organe devra élaborer une idéologie politique, mature et responsable, pour la conquête d’une véritable démocratie au Congo Brazzaville. Cinquante-six ans après notre accession à l’indépendance du 15 août 1960, force est de constater que le pays est emprisonné dans un labyrinthe de l’ostracisme des libertés individuelles et des droits humains.

Aujourd’hui, le pays est l’otage d’un clan coalisé qui affirme sa domination par la violence, le crime, la barbarie et la répression. Les opposants politiques sont incarcérés au nom de la sûreté de la tyrannie. Ceux qui ne consentent pas à la compromission sont tout bonnement astreints à l’exil lorsqu’ils ne sont pas réduits au silence des tombeaux. La récurrence des conflits sanglants de ces vingt dernières années a confiné le peuple congolais dans l’apathie et l’inertie face à l’usurpation de son pouvoir par une minorité qui ne fait aucune économie de la cruauté.

La démocratie à promouvoir ne devra être pas celle du régime de licence désorganisé et corrompu qui prospèrent depuis 1997, mais celle du règne de la loi, égale pour tous, dont l’application repose sur un peuple vigilant, mobilisé, attentif à la faire respecter. Pour ce faire, convoquons les principes relevant de hautes considérations morales - valorisation de l’honneur comme mobile de l’action publique, exaltation du sentiment national, éloge des pères fondateurs de la république, appel au sursaut de la volonté collective, invitation à faire son devoir sans attendre.

Le temps a passé où les esprits épouvantés par l’intimidation et la peur suivaient sous la contrainte les sentiers de la négation du droit, de l’injustice et de la perversité.

Le temps est venu pour l’érection d’une volonté collective contre la volonté de puissance d’un seul. Le temps est arrivé pour déployer les bases d’une conception morale et rationnelle de la politique qui ont nourri toutes les grandes démocraties au monde.