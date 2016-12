Le tour est joué. Un tour qui, selon les calculs de Global Witness, a ainsi vu s’évaporer de Shabunda plus d’une tonne d’or par an (soit 38 millions de dollars au prix international), tout en finançant les groupes armés qui sèment la terreur depuis dix ans dans la région. Le tout sans que le moindre impôt local ne soit payé, si bien que la population locale n’en profite pas.

" Le Monde " (5/7)

Il y a de l’or dans la rivière Ulindi, à l’est du Congo, et une compagnie chinoise, Kun Hou Mining, a décidé demettrela main dessus. Comment faire ? Selonun rapport de l’ONG Global Witness, publié le 5 juillet 2016, c’est assez simple :

Négocier dès l’été 2013 avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu, afin d’obtenir sa bénédiction et celle de ses services. Offrir en 2014 des armes et de l’argent à des groupesarmés locaux, pouracheterleur protection. Leurpermettre, par la même occasion, derançonnerles orpailleurs artisanaux afin demaintenir leurs activités, qui relèvent du banditisme. Amener quatre dragueuses à godets à Shabunda, une ville enclavée à 150 km à l’ouest de Bukavu, la capitale de la province, pourextrairede la rivière Ulindi de l’or alluvionnaire dont les quantités ne figureront sur aucun registre Vendre cet or aux commerçants de Bukavu qui le ferontsuivreà leur filiale à Dubaï, où se perd la trace du métal précieux.

Le tour est joué. Un tour qui, selon les calculs de Global Witness, a ainsi vu s’évaporer de Shabunda plus d’une tonne d’or par an (soit 38 millions de dollars au prixinternational), tout en finançant les groupes armés qui sèment la terreur depuis dix ans dans la région. Le tout sans que le moindre impôt local ne soit payé, si bien que la populationlocale n’en profite pas. Au contraire : la ruée vers l’or de Shabunda, ville qui ne dispose ni d’eau courante ni d’électricité, a fait exploserle prix des vivres et a laissé une partie des habitants le ventre vide.

Rumeur de sang

Une rumeur que du sang (celui des victimes de Sassou ?) coulait d'un monument à Moungali a circulé hier à Brazzaville. Appels via les téléphones portables aidant, les badauds ont vite convergé vers cette place, ce qui a nécessité l'intervention de la police. Moralité : il y a un vrai malaise dans le pays...