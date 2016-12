Pendant que Mabanckou était reçu hier 15 juin à l'Elysée, Jean Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères de Sassou, rasait les murs au Quai d'Orsay où il était reçu, au même moment. Un signe ? Quoiqu'il en soit l'écrivain congolais nous fait le compte-rendu de sa rencontre avec le président français.

Par Alain Mabanckou

Dans ma lettre ouverte adressée au président François Hollande sur ce site il y a plus d’un mois, et qui avait agacé le gouvernement congolais, je m’inquiétais de la situation politique du Congo-Brazzaville depuis cette élection présidentielle contestée du 20 mars qui a fragilisé le tissu social et instauré irrémédiablement un climat de peur, marqué par des violences et des intimidations à l’égard des populations par un régime qui leur a été imposé à l’instar d’une pluie diluvienne que la météo n’avait pas prévue.

J’ai donc rencontré le président français ce 14 juin à l’Elysée. Décontracté, très chaleureux, il a commencé par déplorer le fait de m’avoir «raté» au Salon du livre de Paris. Nous avons par la suite entamé une longue discussion pendant presque trois quart d’heures.

François Hollande m’a rappelé la position de la France.

Lire l'article dans son intégralité.