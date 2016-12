Sassou fait convoquer Bowao par sa police. La raison : il contrecarre le plan français, avalisé par le dictateur, qui voudrait que Sassou reste président, " à condition qu'il élargisse et libère les opposants politiques, afin que ceux-ci participent régulièrement aux prochaines consultations législatives et qu'il accepte le principe d'un gouvernement d'union nationale qui intégrera des acteurs clés de l'opposition ".

Dans un article intitulé « Le Congo et la triste réalité de son président autoproclamé », notre confrère Elie Smith, d’ordinaire assez bien informé écrivait ces derniers jours ce qui suit :

De source diplomatique, la France est pour l'alternance, mais elle ne tient pas à mettre en difficulté ces intérêts économiques au Congo. C'est pour cela qu'elle propose de couper la poire en deux.

D'après un diplomate bien introduit au 37 quai d’Orsay, la ligne de la France est claire !

Ce sera la ligne de la real politik!

Sassou restera président à condition qu'il élargisse et libère les opposants politiques, afin que ceux-ci participent régulièrement aux prochaines consultations législatives et qu'il accepte le principe d'un gouvernement d'union nationale qui intégrera des acteurs clés de l'opposition. La France plaide également en faveur de la trêve du conflit dans le pool, et d'un dialogue entre Sassou et Ntumi.

Ces orientations de la politique française au Congo devraient commencer à prendre forme au courant du mois de juillet 2016. Tous ceux qui espéraient un départ de l'autocrate Sassou auront sûrement beaucoup d'amertume face à cette politique mi-figue-mi-raisin concoctée par la France, qui elle seule dispose du vrai mandat international pour la gestion des crises au Congo Brazzaville qui est son ancienne colonie.

Décidément la démocratie est un bien réservé aux occidentaux car trop luxueux pour les peuplades primitives du Congo.

Aux opposants congolais, prière d'aller vous rhabiller! Circulez il n'y a rien à voir !!! François hollande a déjà tout décidé.

Notre commentaire

Nous avons vu qu'il a été demandé à Sassou qu'il élargisse et libère les opposants politiques.

Comme le dictateur infatigable a toujours prétendu qu'il n'y a pas de prisonnier poiltique au Congo, il a donc pris un décret amnistiant des "délinquants ". Voici ce texte.

En vue d'asseoir son pouvoir et de montrer qu'il a engagé le processus de dialogue avec l'opposition, Sassou, chef de comptoir colonial français a donc convié Zacharie Bowao, coordonateur de la plateforme de l'oopsition à une rencontre.

Lire la lettre ci-dessous.

Cependant, Zacharie Bowao n'entend pas entrer dans le jeu de Sassou et se rebiffe. Lire ci-dessous sa lettre en réponse (lire cette lettre également en PDF ici).

Furieux de la réponse de Bowao, Sassou le fait convoquer par sa police, histoire de l'intimider. Lire ci-dessous la convocation.