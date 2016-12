Le Congo a vécu la coexistence de 2 Constitutions. Il s’agit d’une situation inédite dans l’histoire politique de ce pays. Ce qui, par conséquent, l’a amené à se précipiter à convoquer en vitesse une élection présidentielle anticipée. Ecourtant ainsi son mandat car dans la logique, il aurait remis son tablier et permis la mise en place d'une phase transitoire. Or cela ne cadrait pas avec sa vision du «tout pour le pouvoir».

Lu dans " Les Afriques "

Congo : Le statu quo Sassou

Le président Sassou semble avoir confondu vitesse et précipitation, car l’immaturité du projet politique fondé sur l’évolution des institutions, qui n’était autre qu’un stratagème pour se maintenir au pouvoir, a laissé planer en son temps des doutes sur l’efficience d’une telle approche et démarche politique non consensuelle.

Gouverner c’est prévoir, dit-on. Dans l’approche de la conservation tous azimuts du pouvoir, les tenants du système ne mesurent pas le plus souvent la tournure instrumentale du processus de fonctionnement institutionnel qui peut se retrouver dans un blocage. Cela est dû au fait qu’ils ont un seul vocabulaire à manier : « le passage en force ». C’est la situation à laquelle se trouve malheureusement confronté le régime Sassou.

Un principe d'économie de développement et de science politique dit :«On n'avoue pas une crise à l’intérieur d’un système pour éviter la panique, comme on n'annonce pas la mort d'un chef dans l'immédiat». Le régime Sassou est dans une impasse sans précédent, les avisés du système l’admettent tout comme lui-même, sans nul doute. Mais n’ose pas l’admettre en public. Hélas, jusqu'à quand ? L’architecture politique dessinée par Sassou, avec l’apport de ses conseillers occultes juridiques, parmi eux le doyen du corps diplomatique au Congo, S.E. l’ambassadeur du Cameroun Comidor, et Placide Moudoudou, semble butter sur des équations à plusieurs inconnues.

Lire l'article dans son intégralité