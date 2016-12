Le président s'est fait réélire à plus de 67%dans un pays qui le désapprouve à 90%. Et ce désaveu est si manifeste à Pointe-Noire, la deuxième ville du pays, que le gouvernement a estimé inutile de prendre en compte les voix de cette cité. Un peu comme si en France on écartait Lyon ou de Marseille pour une élection présidentielle !