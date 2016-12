Dans aucun département et dans aucune des grandes villes du pays, qui représentent pourtant plus de 75 % du corps électoral, jamais le candidat Denis SASSOU NGUESSO n'arrive en tête. Mieux, il se retrouve en 4ème position, et ce dans le meilleur des cas. Par conséquent, il est impossible que le candidat Président puisse se prévaloir d'une victoire, même en ne tenant compte que de résultats partiels.