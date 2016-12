La CNEI a annoncé ce mardi que Sassou aurait réuni 67,02 % des suffrages portant sur environ 59% du corps électoral. Ces résultats ne comprendraient pas ceux de Pointe-Noire. Une façon d'annoncer la victoire du dictateur au premier tour. Visiblement, pour une fois, le dictateur infatigable a été raisonnable. Il a renoncé, la mort dans l'âme, à gagner avec plus de 90 % de voix, comme d'habitude depuis plus de trente ans. Qu'il en soit sincèrement remercié au nom de la Nouvelle République, si chère au PCT.

Sommée par Sassou d’exécuter la mission qu’il lui a confiée, la CNEI, un organe à sa solde, vient de déclarer, comme prévu, Sassou vainqueur de l’élection présidentielle au premier tour.

Plus exactement, cet organe du pouvoir a annoncé que le dictateur infatigable aurait réuni 67,02 % des suffrages portant sur environ 59% du corps électoral. Ces résultats ne comprendraient pas ceux de Pointe-Noire. Guy-Brice Parfait Kolélas serait à 16,81%, et le général Mokoko à 7,50%. La participation s'élève à 65,74%.

Une façon comme une autre d'annoncer que sassou a gagné au premier tour, en embobinant les irascibles ponténégrins.

Notons au passage que pour une fois, le dictateur infatigable a été raisonnable. Il a renoncé, sans doute la mort dans l'âme, à gagner avec plus de 90 % de voix, comme d'habitude depuis plus de trente ans. Qu'il en soit sincèrement remercié au nom de la Nouvelle République, si chère au PCT.

Plus sérieusement, chacun voit bien que par peur des troubles, et pour habituer d'ores et déjà les Congolais à ce passage en force de sassou, la CNEI s'est gardée d'annoncer l'ensemble des résultats, histoire de laisser croire à nos compatriotes que les résultats de Pointe- Noire pourraient changer la donne. Que nenni ! De l'enfumage pur et simple, doublé d'un profond mépris des Congolais !

Du côté de l'opposition, Zacharie Bowao a annoncé que la CTE publiera les résultats " dès que la compilation sera bel et bien finalisée ".

En attendant, gageons que Ndengué, le chef de la police, ne va pas chômer de la soirée. Car ses blindés, il ne les a pas achetés à prix d'or pour rien ou pour parader, mais bien pour casser à huis clos du Congolais, de préférence originaire du sud du pays, puisque bien entendu celui-ci n'a pas pour habitude de se laisser faire.

Déjà les forces de sécurité flanquées de lance-roquettes sont déployées à Brazzaville, notamment à Bacongo et à Makélékélé...

Sos de Zacharie Bowao

Zacharie Bowao

Une cinquantaine de policiers armés et cagoulés nous ont encerclés au siège du FROCAD à DIATA en fin de journée alors qu’Henri Bouka venait d'annoncer les résultats de la CNEI, des résultats partiels, extravagants et en décalage total avec la réalité du terrain.

Je ne me laisserai pas intimider et protègerai les vrais résultats que compilent actuellement la CTE. J'irai jusqu'au bout pour servir les Congolais.

La CNEI exclut volontairement Pointe Noire, capitale économique du Congo, conscient du vote massif des Pontenegrins qui ont largement désavoué le Président sortant.

Quelles difficultés peuvent-ils avoir rencontré pour récupérer ces résultats compte-tenu des moyens qui sont les leurs ?

La CTE privée, elle, de communications, de moyens, et exposée aux intimidations à répétition n'est pas encore en mesure de publier des résultats.

Nous mettons tout en oeuvre afin de les publier au plus tard demain.

Je dénonce avec fermeté ces manœuvres du pouvoir qui ne sont là que pour gagner du temps, tester les réactions et intimider l’Opposition.



Alors que les communications restent coupées sur l’ensemble du territoire - une atteinte inadmissible aux libertés des Congolais, ces derniers, patients, restent attentifs et déterminés pour faire sortir la vérité des urnes.

Zacharie Bowao

Hollande et le Quai d'Orsay, stoïques et fidèles à eux-mêmes

L'inspecteur des travaux finis qu'est la France vient de se réveiller ce mardi. Sassou ayant annoncé sa victoire, arrive le communiqué du Quai d'Orsay.

" Ce scrutin s'est déroulé dans un contexte préoccupant (...) La France, qui fait preuve de vigilance, rappelle son attachement à la transparence et à l’équité du processus électoral à toutes ses étapes ", a déclaré lors d'un point-presse le porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadal.

C'est beau comme l'antique. Voilà le travail ! Fermez le ban et circulez, il n'y a rien à voir.