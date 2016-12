Voici un frère du quartier, parmi tant d’autres qui ont grandi dans une famille très modeste et qui ont eu un parcours brillant. Par la force du travail des parents, l’aide de son entourage et son propre travail, notre frère a réussi brillement son cursus scolaire et universitaire avec le peu de moyen de ses parents et de son entourage. Je lui tirai mon chapeau. Sa réussite était pour nous dans le quartier un exemple à suivre et nous étions nombreux à le consulter.Nous pensions que notre frère serait, l’espoir des cadets que nous étions. Hélas l’espoir s’est pétrifié.

Au Congo –Brazzaville, il y a quelque chose qui vous donne l’envie de vomir tripes et boyaux.

Aujourd’hui tous les congolais et congolaises conviennent de la médiocrité du pouvoir en place, de la tricherie et de sa bestialité qui le caractérise.

Nous trouvons encore à ses côtés des personnalités que nous respections, par leur histoire et leur parcours.

Suivez mon regard !

Evariste Miakakarila, Professeur d’université

Voici un frère du quartier, parmi tant d’autres qui ont grandi dans une famille très modeste et qui ont eu un parcours brillant.

Par la force du travail des parents, l’aide de son entourage et son propre travail, notre frère a réussi brillement son cursus scolaire et universitaire avec le peu de moyen de ses parents et de son entourage. Je lui tirai mon chapeau.

Sa réussite était pour nous dans le quartier un exemple à suivre et nous étions nombreux à le consulter. Nous pensions que notre frère serait, l’espoir des cadets que nous étions. Hélas l’espoir s’est pétrifié. Aujourd’hui, notre frère cumule avec son poste de professeur d’université, le poste de Directeur de la coopération à la mairie de Brazzaville. Son Patron est donc Hugues Ngouolondélé.

Notre frère, après le MCDDI (déçu sans doute a rejoint le PCT) et travaille, voici plus de cinq ans avec son patron, avec les résultats que nous connaissons tous.

Malgré, le travail médiocre qui se fait à la Mairie (gabegie financière, projets bidons…) et les résultats médiocres de son patron, notre frère, ferme les yeux et tourne les pages de tout son savoir et de son histoire.

Si le Père, l’oncle ou la mère de notre frère gaspillait l’argent du foyer dans lequel il a grandi ou cautionnait la médiocrité et le gaspillage : notre frère n’aurait pas eu un parcours si brillant.

Alors d’où vient l’idée que notre grand frère Evariste Miakakarila reste aux cotés des congolais qui méprisent et participent à la destruction de la vie d’autres congolais et congolaises ?

Benjamin Boumakani Professeur d’université

Voici un autre grand frère, ami du premier qui a aussi grandi dans une famille modeste. Le papa était tailleur (couture) et la maman vendait au marché.

Au prix d’énormes sacrifices et privations, des parents (que nous félicitons au passage), notre frère a réussi brillement son cursus scolaire et universitaire avec le peu de moyen des parents.

Aujourd’hui, notre frère cumule avec son poste de professeur d’université, le poste de secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre.

Notre frère a enseigné le droit à la Sorbonne (France). Sa réussite était pour nous un exemple à suivre et nous étions nombreux à le consulter.

Nous pensions que notre frère serait, l’espoir des cadets que nous étions Hélas l’espoir s’est pétrifié.

Malgré la tricherie, le non-respect de l’humain et de la chose publique qui caractérisent le pouvoir de Sassou, notre frère s’accommode et tourne le dos au droit qu’il enseigne et surtout à son histoire pleine de bons enseignements des parents.

Notre frère nous a toujours appris de fuir le vice et pratiquer la vertu, c'est-à-dire faire le bien et fuir le mal.

Alors d’où vient l’idée que notre tonton Boum national reste aux cotés des congolais qui méprisent et participent à la destruction de la vie d’autres congolais ?

Aujourd’hui le peuple congolais travaille pour tourner le dos à ce pouvoir qui triche, ne respecte pas l’humain, l’humanité, la chose publique et de nombreux intellectuels congolais se taisent. Vous pouvez complétez la liste.

Le silence coupable

J’ai dit

Malonga mushi Bacongo