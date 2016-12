Afrique Education

Alors que son épouse, Catherine Makaya, ses avocats, Me Hervé Ambroise Malonga et Eric Yvon Ibouanga, sans oublier les dizaines de milliers de militants de l’UPC (Unis pour le Congo) et de l’opposition, attendaient la mise en liberté de Paulin Makaya, hier, lundi, 30 novembre, c’est plutôt la décision de le déférer à la Maison d’arrêt de Brazzaville, qui leur a été servie, en fin de matinée, aujourd’hui. Depuis 14h30, donc, celui que le clan présidentiel appelle, « l’opposant qui se veut irréductible » croupit en prison. Depuis Paris où il assiste à la COP 21, Denis Sassou Nguesso, aurait, lui-même, coordonné les opérations, Jean Dominique Okemba, également, présent, à Paris, assurant la liaison entre Sassou et le procureur, Oko Ngakala et Me Aimé Yoka, le ministre de la Justice.

