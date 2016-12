Paulin Makaya se trouvait dans le bureau du procureur de la République au moment où il a été arrêté. Il était accompagné de son avocat, car il voulait déposer une plainte contre X pour violation de domicile et tentative d’assassinat. Selon le porte-parole de la police, « Plusieurs fusils d’assaut de type kalachnikov ainsi que des documents séditieux ont été saisis » au domicile de l'opposant.

Paulin Makaya, exilé pendant une quinzaine d’années à Londres était rentré au Congo à la faveur du « débat » sur la Constitution, et surtout, en prévision de l’élection présidentielle de 2016. Ce proche de Bernard Kolelas avait fondé un parti, l’UPC. Depuis plus d’un an il labourait le terrain, allant à la rencontre des populations. Une démarche qui n’a pas dû plaire au pouvoir : il y a quelques mois il s’était vu interdire l’accès à la localité de Loudima.

En effet, ce lundi 23 novembre alors qu’il était, en compagnie de son avocat Me Ambroise Malonga, venu déposer plainte contre X devant le substitut du Procureur pour violation de son domicile et tentative d’assassinat, la police du sieur Ndengué a fait irruption pour le conduire dans les cachots de la Direction générale de la surveillance du territoire.

Là, selon les militants de son parti accourus nombreux pour le soutenir, il aurait subi des sévices et traitements dégradants parmi lesquels un déshabillage en règle et des tortures.

Selon le le Colonel Monkala-Tchoumou, porte-parole de la police, le 30 octobre dernier, lors de l’opération de police dont Paulin Makaya était précisément venu dénoncer la violence et l’illégalité « plusieurs fusils d’assaut de type kalachnikov ainsi que des documents séditieux ont été saisis » à la résidence de l'opposant.

On rappelle que selon la nouvelle Constitution (article 96) sur laquelle 5 % de Congolais se sont prononcé, Sassou ne saurait être poursuivi pour crimes et délits. A l'inverse, ceux qui seraient tentés de le poursuivre pour ces faits, par exemple devant la CPI, commettraient une forfaiture. A bon entendeur salut.