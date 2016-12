D'après la BBC

Selon le correspondant de la BBC, les habitants de la capitale ont du mal à accéder à Internet et pour écouter les radios internationales, il faut passer par les fréquences de Kinshasa. Le ministre de l’Intérieur a interdit les manifestations dans tout le pays officiellement pour des raisons de sécurité.

Des tirs d'armes lourdes ont été entendus dans la capitale.

Selon des témoins, dans les quartiers Bacongo et Makélékélé (sud), des policiers ont tiré en l'air à plusieurs reprises pour disperser les jeunes brûleurs de pneus. Ils auraient tiré aussi un grand nombre de grenades lacrymogènes

Un déploiement inhabituel des forces de l'ordre a pu être observé dans les quartiers sud de la ville, qui passent pour des bastions de l'opposition, alors que partout magasins, écoles et administrations, étaient restés fermés en début de matinée.

Le boulevard des Armées, dans le centre de la capitale, où les dirigeants du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique (Frocad) et de l'Initiative pour la démocratie au Congo (IDC) ont appelé à manifester en début d'après-midi, était désert.

Selon nos informations Bacongo est survolé par des hélicoptères qui larguent des bombes lacrymogènes. Des commissariats de police ont été incendiés et des habitations appartenant à des « pions » du régime résidant dans les quartiers sud auraient été saccagées. Il y aurait un mort par balles.

A Pointe-Noire, les jeunes ont également dressé des barricades et contrôlent certains secteurs de la ville. Idem à Dolisie.

Parfait Kolelas s'est expliqué en ces termes : « Aujourd’hui, nous avions programmé un meeting. Donc les militants, ce matin, ont convergé à certains endroits, comme nous avons indiqué, de façon à ce qu’on les dirige vers l’endroit du meeting. Mais notre surprise a été grande de constater que les policiers ont chargé les militants à coups de gaz lacrymogène. Donc, il y a des barricades un peu partout. Nous lançons un appel à la désobéissance civile sur toute l’étendue du territoire. Nous n’avons pas le choix ».

Internet, les SMS ont été suspendus. Idem pour RFI qui est coupé, ce que réfute néanmois Thierry Moungalla, avec sa mauvaise foi habituelle. En effet, ce dernier invoque un problème technique :

" Il y a une maintenance qui est faite et qui ne touche pas que l’émetteur qui concerne RFI. Quant à l’Internet ou le téléphone, je crois que le Congo, quand il y a une espèce de psychose qui est créée comme ça, chacun veut téléphoner, chacun veut surfer, chacun veut envoyer un SMS et malheureusement dans ces cas-là il y a souvent un engorgement. Malheureusement, cela arrive avec des réseaux assez fragiles ". Et quoi encore ?