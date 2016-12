Pointe Noire - Brazzaville, le 13 octobre 2015.

Déclaration de Tournons La Page - Congo sur les méthodes d’Airtel Congo et de MTN Congo. Des opérateurs de téléphonie menacent leurs propres abonnés s’ils s’opposent au changement de la Constitution

Depuis le samedi 10 octobre 2015, plusieurs abonnés d’Airtel-Congo et de MTN Congo reçoivent des messages signés du Président de la République Denis SASSOU N’GUESSO et ainsi libellés : « Que la paix, la sécurité et la stabilité ne soient perturbées, sous aucun prétexte ».

La Campagne Tournons La Page-Congo (TLP - Congo) vient manifester son indignation quant à la diffusion de ce message perturbant ainsi le sommeil de nombreux abonnés, certains l’ayant reçu à trois heures du matin. Pour TLP - Congo, ce message tient lieu de stratégie de la part de Denis SASSOU N’GUESSO et ses partisans aux fins d’intimider le peuple congolais, et ainsi faire passer en force le projet du changement de Constitution, au moyen d’un référendum illégal et dont les résultats sont connus d’avance. Airtel Congo et MTN Congo contribuent, du fait de ces messages, à apporter un appui considérable au Président de la République dans sa campagne d’intimidation du peuple congolais. En outre, un pas supplémentaire vient d'être franchi par le Président de la République dans la tentative d’instrumentalisation des moyens de communication pour atteindre cet objectif anticonstitutionnel.

Les méthodes de ces opérateurs de téléphonie démontrent qu'ils outrepassent leurs droits et devoirs liés à leur statut, et contribuent à asseoir la dictature au Congo au détriment de nombreux congolais en général, et de leurs abonnés en particulier.

Ce type de messages conforte l'idée selon laquelle Airtel Congo et MTN Congo appuient le régime dans sa stratégie de confiscation du pouvoir. Cette coopération, volontaire ou forcée, remet en question l’intégrité et la responsabilité sociétale de ces entreprises, qui, comme toute entreprise commerciale, doivent assumer entièrement la responsabilité de leurs actes. La Campagne Tournons La Page-Congo condamne fermement l’immixtion d’Airtel Congo et de MTN Congo dans le débat politique, exige qu’elles cessent ce genre d’agissements et présentent des excuses publiques au peuple congolais en général, et à leurs abonnés en particulier.

En outre, TLP - Congo s’insurge à nouveau contre la stratégie du Président de la République d’utiliser les principes de maintien de la paix et de la sécurité pour agiter, en réalité, la menace de la répression par la force.

TLP - Congo met également en garde tous les autres opérateurs de téléphonie mobile présents en République du Congo qui auraient les mêmes intentions ou qui participeraient à toute autre action de restriction des services de communication.

Enfin, la Campagne Tournons La Page-Congo prie le peuple congolais de :

Ne pas céder à la panique et à cette campagne déshonorable à laquelle participe activement Airtel Congo et MTN Congo ;

Ø Faire échec par des moyens non-violents au projet de changement de la Constitution ;

Ø Manifester publiquement son désir d’alternance démocratique au pouvoir en République du Congo.

Pour les OSC congolaises, membres de la Campagne Tournons La Page :

01. Action Evangélique pour la Paix (AEP) Mme Nelly Espérancia MFOUTOUKADO

02. Cercle des Droits de l’Homme et de Développement (CDHD) Roch Euloge NZOBO

03. Commission Diocésaine Justice et Paix (CDJP) Brice MACKOSSO

04. Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP) Abbé Félicien MAVOUNGOU

05. Fondation Niosi Samuel NSIKABAKA

06. La Conscience Libre Wilfried KIVOUVOU

07. Mouvement pour la Culture Citoyenne Anthyme BAYIMINA

08. Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH) Trésor NZILA KENDET

09. Plateforme pour le respect de la Constitution du 20 janvier 2002 Alex DZABANA WA IBACKA

10. Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH) Christian MOUNZEO

11. Réseau d’Association des Jeunes Leaders Congolais (RAJLC) Me Welcom NZABA

