Tribune libre

Sassou, que t’arrive-t-il ? Tu es vraiment sérieux là ? Je vais te le dire avec mon français à moi, celui du citoyen lambda. A peine as-tu composé ton équipe qui devait plancher sur ta nouvelle constitution, que celle-ci est déjà prête, quelques heures à peine plus tard. Mais quand et où tes esclaves se sont-ils penchés à la rédaction de ton chiffon que tu voudrais soumettre aux Congolais le 25 octobre ? Tu te fous de nous ?

J’ai lu ici et là quelques articles de ton brûlot. Je ne te le cache pas, j’étais mort de rire. Tu ne manques vraiment pas de culot. Comme ça, tu avoues que tu as tué desCongolais, tu as volé leur argent, toi, avec tes enfants et tes parents que tu as placés partout à des postes importants du pays, pour ça et rien que pour ça, tu as décidé de mourir au pouvoir pour te protéger. Pour parvenir à tes fins donc, tu as décidé d’abroger la constitution en cours, sur laquelle tu as prêté serment. Et pour t’accorder cette impunité, tu demandes aux Congolais d’aller au référendum. Comme ça quand tu ne seras plus de ce monde, celui qui viendra après toi (un de tes parents) va continuer à tuer, à voler, à piller comme toi. Mais Sassou, est ce que tu es normal, toi ?

En quoi tes articles 10 et 91 répondent-elles à l’évolution des institutions ? Tu pousses le bouchon trop loin. Au fait, d’où t’es venue cette idée-là, toi, Sassou ? Et tes soi-disant juristes comme Yoka (ton oncle), Moungala, Okiemi cautionnent cette duperie ? Mes enfants-là ne te rendent pas service. Ces gens- là qui t’accompagnent dans ta folie vont le payer cher et ce sont des gens que nous ne voulons plus voir en politique. Comme ça, vous tuez les enfants des autres et vous mettez les vôtres à l’abri. Est-ce que vous êtes vraiment des gens normaux ? Tu parles tout le temps de la paix, mais c’est toi Sassou le problème de ce pays, c’est toi qui mets cette paix en péril, c’est toujours toi qui amènes des guerres dans ce pays. Nous sommes fatigués.

Je vais te dire Sassou, pour tes conneries, tu risques de nous entraîner dans la merde. Quand tu mangeais avec tes parents, ce n’était pas tous les mbochis qui mangeaient. Surtout ne nous appelle pas au secours comme tu en as l’habitude et ne dis pas que sans toi, les autres Congolais vont tous nous tuer. Les Congolais ont compris. Tu es donc conscient de tous tes crimes et tu veux que tous les mbochis paient pour toi. Cette fois-ci, tu vas te débrouiller tout seul avec tes parents.

Est-ce que tu as un cœur Sassou ? Tu as même tué les hommes d’église, Biayenda et même Nkombo sans lequel tu aurais été lynché à la conférence nationale. Nkombo à qui tu dois la vie, tu as osé lui faire ça, mais tu es maudit ou quoi, Sassou ?

Tout ce que tu as fait (tuer, voler, piller…), personne ne l’avait encore fait avant toi. On a eu les colons, on a eu Opangault, Youlou, Massamba-Debat, Ngouabi, jamais on a connu ça. Tu nous as amené le tribalisme alors que nous sommes les enfants du même pays. Même mes voisins de longue date Malonga et Ngouari, à Brazzaville, quand ils ont besoin d’aller dans des administrations pour un papier, ils me supplient de les accompagner, parce que partout les chefs sont mbochis et ne parlent que notre langue. Quand on n’est pas mbochi, on n’a droit à rien dans ce pays. Comment peux-tu admettre que des Congolais soient comme des étrangers chez eux ? Tu me fais honte. J’ai honte d’être mbochi. A cause de toi, Sassou, les Congolais finiront par croire que tous les Mbochis sont aussi cons que toi, aussi criminels que toi.

Moi, Okouéré, j’ai connu tous les présidents, mais jamais on a été aussi pauvres alors que le pays est riche. Dans l’ancien temps, on n’avait pas le pétrole, mais on avait tout. On avait l’eau, l ’électricité, les écoles, les hôpitaux, quelquesusines, un chemin de fer et des Sata (bus pour nos petits-enfants, ndlr) à Brazzaville. Maintenant nous manquons de tout, nous ne profitons pas de cet argent du pétrole que Dieu nous a donné. Vous vous êtes accaparé, ta famille et toi, de tout l’argent (n’oublie pas que c’est un citoyen lambda qui parle)du pays et tu trouves ça normal, toi Sassou ? Dans les journaux, on nous apprend que vous cachez l’argent des Congolais chez les , vous y achetez aussi des maisons, de l’argent qui profite aux Blancs et des biens qui reviendront aux Blancs. Eh, quel imbécile, ce Sassou ! Les Blancs nous baisent deux fois. Ils pillent nos richesses avec ta complicité. Et le matabishi qu’ils te donnent, tu vas le cacher chez eux. Tu n’as rien dans la tête ou quoi ? Quand on sait qu’une maison en France coûte des millions et des millions de nos petits francs, je me demande où est ce que toi, tes enfants, tes parents avez trouvé cet argent pour acheter tous ces biens si ce n’est pas l’argent volé aux Congolais ? Tu nous saoules, toi, Sassou avec ta famille.

Avant toi, Mobutu en face a fait pareil, Abacha du Nigéria a fait pareil, Bokassa en Centrafrique a fait pareil, on sait comment ils ont fini. Toi, Sassou, tu vas mal finir dans pas longtemps. Et je n’assisterais même pas à ta veillée

On peut tromper le peuple un temps, mais on ne peut pas le tromper tout le temps.

Paul Okouéré Obambi