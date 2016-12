Sassou a encore puisé dans sa formidable cagnotte de pétroCFA, son fleuve Congo de pognon. Une goutte d'eau dans la mer cette fois-ci en vérité. Il y a puisé pour payer des " zaïrois " (comme les nomme avec mépris le général Ndengué, chef de la police lorsqu'il leur promettait la mort il y a quelques années) pour convoyer, nourrir et loger du " bétail" dans le seul but de remplir son meeting du 10 octobre prochain. Faute de Congolais du Congo Brazzaville, on paie des Congolais de RDC. C'est un média de la RDC qui a levé le lièvre. Chercher l'erreur !

Sassou a bâti toute sa stratégie de maintien coûte que coûte au pouvoir en faisant croire à l’opinion nationale et internationale que c’est le peuple qui lui demande avec insistance de changer sa constitution. Faux. Cette stratégie qu’il croyait à son avantage a été battue en brèche et s’est retournée contre lui depuis que le monde entier a découvert le dimanche 27 septembre dernier, la mobilisation sans précédent des Congolais venus en masse à pied au meeting de l’opposition dire clairement NON à son projet funeste de référendum, malgré de nombreuses entraves du pouvoir pour faire échouer cette grand-messe.

Sassou a été pris de court et ne s’attendait pas à un tel succès. Le voilà mis à nu, révélé à la face du monde comme un gros menteur. Dictateur, voleur et menteur. Quelle calamité !

Depuis lors, le plan Sassou bat de l’aile ; il a pris un sacré coup et s’est fissuré. Pour colmater les brèches et sauver les apparences, le pouvoir, confronté à son impopularité, utilise les grands moyens : il prépare une riposte avec un contre-meeting auquel il a convié moyennant finance, nos frères d‘en face, les convoyant en masse par bateaux entiers afin que ceux-ci y jouent les figurants (1). L'information a été livrée par Molière TV, une grande chaîne de radio et de télévision de la RDC. L’objectif : faire croire qu’il a, lui aussi, le soutien du peuple. Pour ne rien négliger, des bus sont réquisitionnés pour assurer gratuitement le transport des troupes, et invitation a été faite aux fonctionnaires de l’Etat s’y rendre en nombre.

Que Sassou s’affole et joue son va-tout, on peut le comprendre, car en 32 ans de règne, les crimes, il en aura commis à tire-larigot, et pour lui, l’heure de rendre des comptes aux Congolais et à la CPI approche à grand pas. Mais les plus à plaindre dans l’histoire, ce sont nos frères d’en face que Sassou instrumentalise. Nous sommes un même peuple que seul un fleuve sépare, mais notre cause est commune. Dans leur misère, que Sassou exploite, nos frères de la RDC auraient dû néanmoins comprendre que le combat que nous menons est aussi le leur, et que nos deux peuples se battent pour une alternance politique dans nos pays respectifs. Si Sassou tombe, Kabila tombera lui aussi. Voler, malgré eux, au secours de Sassou c’est donner un blanc-seing à Kabila dans sa volonté de mourir au pouvoir. Voilà l'enjeu pour les deux pays : la nécessité absolue de tourner la page des deux dictateurs qui s’accrochent au pouvoir et qui ne pensent qu’à eux, contraignant le reste de la population à la mendicité.

Décidemment certains de nos frères de la RDC semblent avoir la mémoire courte. Il y a à peine quelques mois, Sassou pour qui ils volent au secours aujourd’hui les avait chassés sans ménagement, frôlant même l’incident diplomatique. Pourtant nous les avons vus le dimanche dernier donner des concerts pour faire de l’ombre au meeting de l’opposition, sans que cela ne leur pose aucun problème de conscience. Pour de l’argent, seraient-ils prêts à tout, même à pactiser avec celui qui les a copieusement humiliés ?

D’autres pays avancent, sauf les deux Congo. Plutôt que de nous écharper, nos peuples devraient être solidaires. Assis sur des richesses, mais toujours aussi pauvres. Des richesses dont les deux peuples ne profitent jamais, si ce ne sont Sassou et son clan, d’un côté de la rive du fleuve pendant 32 ans, Mobutu en son temps et maintenant Kabila et les siens, de l’autre côté. Et voilà que certains veulent perpétuer les dictatures en volant à leur secours, comme si nos peuples n’en avaient pas assez comme ça !

Enragés par l’envie d’en finir une bonne fois pour toute avec Sassou et son système corrompu, les Congolais de Brazzaville ne comptent pas en rester là. Ils promettent des comités d’accueil musclés aux malheureux invités de Sassou. Sûrs de leur cause donc, nos compatriotes se mobilisent dans tous les quartiers et prévoient des opérations coup de poing, comme ils l’ont fait dimanche dernier, à Bifouiti en jetant des pierres aux artistes venus de l’autre rive. Le concert a tourné court. Frères de l’autre rive, vous êtes du mauvais côté de l’histoire, mais vous voilà avertis ! Vous battre pour sauver un tyran en fin de règne à vos risques et périls, ne vaut franchement pas le coup !

Payer les figurants, c'est une spécialité du PCT. Mais à Brazza, l'impopularité du régime est telle qu'il peine à trouver de pauvres hères payés pour faire nombre et applaudir l'Homme des masses dont tout le monde voit la fin. Sauf lui.

La plume libre !

Diaz Mahindou

(1) Les figurants en question sont logés à Kintélé et attendent d'être transportés par bus au meeting le 10 octobre prochain. Le meeting a été repousé du 6 au 10 octobre car les cargaisons d' "esclaves" (" bétail zaïrois affamé ", corvéable à merci), achetés par Sassou en RDC n'étaient pas encore suffisantes.