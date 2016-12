Ce dimanche 27 septembre 2015 fera date dans l’histoire contemporaine de notre pays. En effet, rarement un meeting aura rassemblé autant de monde. Combien étaient-ils ? Peu importe le chiffre exact du moment que tout le monde s’accorde à reconnaître qu’ils étaient des centaines de milliers à s’être déplacés boulevard A. Raoul pour manifester leur opposition au projet de Sassou de s’éterniser au pouvoir.

Si, pour arriver à ses fins, ce pouvoir comptait sur l’indifférence et la passivité supposées des Congolais à l’égard de la chose publique, et la crainte que leur inspirerait son système répressif, il lui est désormais urgent de trouver autre chose. La mobilisation exceptionnelle de dimanche apporte la démonstration que ni les menaces à peine voilées de Sassou, ni les mensonges éhontés de Moungalla et des médias d’Etat n’ont le moindre effet sur la détermination de nos compatriotes de tourner la page des Sassou, leur clan et leurs alliés qui ont mis le pays en coupe réglée.

Du croisement du boulevard A. Raoul et de la route de l'aéroport jusqu'à la Préfecture, soit sur environ 3 km, c'était noir de monde. Sassou et le PCT ayant interdit la circulation des bus, histoire de saboter le meeting, le peuple a marché (et sans les 2500 FCFA - 3,8 euros - de participation qu'offre le PCT à ses meetings !) de tous les arrondissements pour être là...

A moins d’être aveugle et sourd, il est impossible de ne pas voir le ras-le-bol des Congolais contre ce régime corrompu dont les dignitaires en vue exhibent sans complexe leur fortune. Ils se font bâtir des demeures dignes des contes de Mille et Une Nuits et collectionnent des véhicules de luxe quand le petit peuple crève de faim, envoie ses enfants dans des écoles insalubres et surpeuplées, ne peut aspirer à des soins les plus élémentaires ni à vivre dans un environnement sain.

Cet homme qui n’a pu accéder au pouvoir qu’avec les armes et ne peut objectivement gagner une élection sans recourir au bourrage des urnes s’enferme dans son aveuglement. Après 32 ans au pouvoir, il est incroyablement incapable de voir l’évolution en cours dans les sociétés africaines et d’apprécier l’aspiration des peuples au changement démocratique. Depuis ses coups d’Etat de 1979 et 1997, le monde a considérablement changé, mais pas lui. Certes, il a rangé les rangers et le treillis pour des Berluti et des costumes croisés sur mesure, mais la tête, elle, reste désespérément attachée à la dictature militaire totalement corrompue des années 80. Autre anachronisme, il croit encore en la toute-puissance des médias d’Etat qui déversent à longueur de journée mensonges et propagande pour abrutir des peuples aujourd’hui largement ouverts sur le monde, ignorant de ce fait les nouveaux canaux de communication entièrement indépendants du pouvoir. Nul besoin de Radio et télévision congolaise pour s’informer et pour voir les images du meeting de l’opposition faire le tour de la planète en quelques secondes, et montrer à la terre entière le visage usé d’un dictateur vieillissant arc-bouté sur ses privilèges.

Les jours du régime de Sassou sont désormais comptés. S’il leur restait encore quelques illusions, son clan et lui-même, la foule de hier à Brazzaville est là pour leur rappeler qu’il est temps pour eux d’ouvrir les yeux et de comprendre que plus rien, ni les mensonges, ni l’intimidation policière, ni le bourrage des urnes, rien, ne pourra plus entraver les aspirations du peuple congolais à l’alternance politique et à la quête de justice sociale. Même si, par malheur, Sassou parvenait à réussir son coup, son crétin de fils casé à la SNPC, les Okemba, les Bouya et autres peuvent dès maintenant dire adieu à leur rêve d’une succession dynastique. Les Congolais ont, depuis ce dimanche, accompli un immense pas en avant pour en finir avec les Sassou. Tout retour en arrière est désormais impossible.

Musi Kanda

