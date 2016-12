Journée noire, journée de honte ce 22 septembre pour l'Afrique et pour le Congo. Après le coup d'Etat au Burkina Faso. Comme prévu de longue date, Sassou veut sodomiser une fois de plus les Congolais en leur annonçant de vive voix sa volonté de mourir au pouvoir :

« J’ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu’il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, définissant les droits et devoirs des citoyens et fixant les nouvelles formes d’organisation et les nouvelles règles de fonctionnement de l’Etat (…) Après adoption du projet de constitution qui sera élaboré par une commission mise en place à cet effet, le gouvernement déterminera les modalités de convocation du scrutin référendaire qui aura lieu dans un proche horizon », a ânonné le dictateur. Et de menacer avec morgue : « l’aventure et le désordre ne relèvent pas de la démocratie, ils n’ont aucune place dans la République et ne sauraient être tolérés ».

Notre commentaire

Trève de discours. Il n’y a même pas lieu d’analyser les délires du dictateur infatigable, lesquels relèvent de la provocation pure et simple. Pour les Congolais et pour l'opposition, l'heure n'est plus aux conférences de presse ou aux vaines paroles mais à l'action. Il faut entrer en résistance. Nos ancêtres nous enseignent que si celui qui t'exhibe ses fesses ne se gêne pas pour le faire, il n y a pas de raison que celui à qui on impose la vision de ce spectacle le soit.

L’aventurier, façon Diendéré, est lâché. Il faut lui barrer la route avant que nous ne soyons la risée de l’Afrique. Un défi nous est lancé. Sous peine de passer pour les tarés de l'Afrique, nous devons coûte que coûte le relever. Debout Congolais. Chers compatriotes, avez-vous du cœur ?