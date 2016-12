L’information est tombée comme un couperet. Sassou se dit prêt à accueillir 30.000 réfugiés syriens, irakiens, afghans, érythréens, soudanais, qui se bousculent aux frontières de l’Europe, quand ils ne meurent pas noyés en mer.

Non, ce n’est pas une blague ! Je vous le dis et répète. Ce n’est pas une blague. Au vu de la misère des Congolais, on serait tenté de croire que Sassou vit sur une autre planète. En fait, non. Il est victime de ses fantasmes et de ses illusions car il veut jouer dans la cour des grands, et jouer à la fois à Merkel, Hollande ou à Obama africain. En fait, il cherche à s’offrir une belle pub et bien se faire voir auprès de la communauté internationale. Sait-on jamais, ça pourrait toujours servir, le moment venu, l’image d’un type avec un cœur dans la main, sensible aux malheurs des familles entières qui fuient la guerre. Qui pourrait ne pas soutenir un homme aussi sensible et généreux à se maintenir au pouvoir quand des démocrates patentés se barricadent derrière des barbelés ?

30.000 réfugiés à accueillir au Congo, un pays classé parmi les plus pauvres de la planète. Où 90% de la population croupit dans la misère, sans eau, sans électricité, dans des logements insalubres. Où la plupart meurt faute de soins, quand ce n’est pas de faim. Où Sassou, malgré 32 ans au pouvoir, ne s’est jamais préoccupé de leur triste sort.

Mais que lui arrive-t-il pour lancer cette idée saugrenue ?

Quand j’ai appris cette mauvaise plaisanterie, je vous avoue, j’ai eu du mal à prendre cela au sérieux. Je me suis dit que ce sont, comme toujours, des allégations de la presse de caniveau qui voudrait se payer la tête de Sassou. J’ai même pensé à ces pauvres impérialistes et néo-colonialistes de l’opposition assoiffés de pouvoir, comme on aimait les appeler au bon vieux temps de la révolution marxiste-léniniste si chère au PCT., et toujours prêts à tout pour nuire à ce pauvre dictateur-voleur vieillissant qu’est devenu notre Sassou national. C’était un coup de massue. J’ai dû m’asseoir, respirer un bon coup, boire un verre d’eau fraîche pour me remettre de mes émotions. J’ai échappé à un AVC.

Jouer au bon Samaritain, c’est bien, c’est louable. Mais avant d’aller balayer chez le voisin, il faut d’abord balayer devant chez soi. Si Sassou veut ses réfugiés, il n’a pas besoin d’aller aussi loin pour en trouver. Il en a plein les wagons chez lui. Il y a ceux de sa guerre civile meurtrière de 1997 à 1999, envers qui il n’a jamais manifesté la moindre compassion et qui ne survivent que grâce aux bons alimentaires des ONG. Aux réfugiés de sa guerre s’ajoutent les éternels réfugiés économiques, qui fuient les zones rurales déshéritées pour venir s’entasser dans les bidonvilles de Brazzaville et de Pointe-Noire. Et que dire des réfugiés de Mpila, victimes de son arsenal militaire, et de ces gamins de rue livrés à eux-mêmes qui errent dans le centre-ville fantôme de Brazzaville de jour comme de nuit ?

32 ans au pouvoir ont fini par cabosser notre tyran. Je vais finir par croire que Sassou n’a plus toutes ses facultés mentales. Le pouvoir, ça use. Sassou en est l’illustration vivante. Ce sont ses pairs africains qui doivent se marrer, voire la planète entière. A y réfléchir, il n’y a rien d’étonnant à cette annonce. Il avait signé un chèque en faveur des Chinois victimes d’un tremblement de terre meurtrier, mais s’était montré d’une discrétion de vierge pour voler au secours de nos frères haïtiens dont le pays fut totalement détruit par un violent séisme en 2010. On ne compte plus l’argent des Congolais parti en fumée, comme ces milliards prêtés à certains pays africains dont les Congolais ne verront jamais la couleur. La générosité de Sassou est sélective, nous le savions déjà. Mais là, le dictateur-voleur dont Dieu a fait don au Congo caricature sa propre caricature.

Sans lui faire tout procès d’intention, il y a lieu de se méfier. Connaissant Sassou, nous pouvons être sûrs que sa générosité n’obéit pas qu’à des raisons humanitaires. J’y vois une opération visant à peupler les régions du pays à la démographie chancelante, et qui pourraient lui procurer des électeurs acquis à sa cause. Quand arrivera l’heure du bilan, il ne sera plus de ce monde. Dans le genre cynique, Sassou est un maître. Mais, je le crains, un maître en proie à la débilité sénile.

Puisqu'il est habité, comme Saint-François d'Assises, par le bien, qu'il ait aussi une grosse pensée pour les Grecs obligés de fouiller des poubelles pour manger.

La plume libre !

Diaz Mahindou