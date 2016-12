Extraits de " N'ayez pas peur ", un article d'Erutan Kimbembe, déjà publié par " Mwinda ". A lire ou à relire absolument, car il est plus que jamais d'actualité.

(..) On pourrait se dire qu’un régime si bien établi et soutenu ne peut être destitué, surtout que les alliances nordistes dont il bénéficie au sein de l’armée dominée par les groupes ethniques du Nord du pays lui accordent une base apparemment inébranlable. Pourtant il y a lieu de ne pas craindre, car la force qui pourrait le faire tomber n’est pas militaire. Le système communiste, soutenu pourtant par de puissants réseaux internationaux et des armées reconnues comme parmi les plus fortes du monde, n’a pas été destitué par une force militaire ennemie. Il s’est effondré par une confrontation avec une force invisible et non moins capable : l’énergie insondable que produisent l’intelligence, la volonté, la détermination, la foi des individus et leur courage (..)

Si la vengeance se prépare longtemps, la révolte des peuples est aussi un processus qui naît lentement et progressivement dans les esprits de ceux qui se soulèvent contre leurs oppresseurs. Alors que des conditions peuvent empêcher une vengeance de se réaliser, la révolte des peuples, quant à elle, plus pressante et globale, est inéluctable, surtout si le système à renverser ne s’améliore guère. Son effet est plus radical qu’une simple vengeance. Par un mouvement invincible et une turbulence souvent inattendue, la révolte des peuples opprimés élimine, quelquefois même physiquement, les oppresseurs et leurs complices tout en éradiquant le système d’oppression.



En observant les révoltes populaires, il n’est pas absurde de penser que la force d’un soulèvement et l’éveil de l’esprit naissent d’une insoumission secrète de la conscience individuelle qui opère un dépassement prométhéen des systèmes établis et des idées qui en découlent. Lorsqu’un système corrompu croit vaincre physiquement et à travers des machinations, la conscience individuelle de chaque citoyen peut refuser d’absorber ce dont le système veut la nourrir. Dans les faits, c’est refuser en soi la validité, la légitimité et les politiques du régime de corruption.



Il n’y a pas plus libre qu’une conscience individuelle qui refuse de se laisser prostituer. C’est ainsi que commence l’indépendance qui nie à l’oppresseur et à l’arbitraire la possibilité d’avoir le dernier mot ou de régenter la vie des individus comme il lui plait. C’est que le changement et la révolte débutent là où l’oppresseur ne peut atteindre, c’est-à-dire dans le secret de la conscience individuelle qui ferme la porte à la vision des choses promue par les dirigeants politiques. « N’ayez donc pas peur » puisque si vous fermez la porte de votre conscience, aucune force, militaire ou psychologique, même la plus redoutable, ne pourra y pénétrer pour vous anéantir. Rappelez-vous les récentes révolutions tranquilles en Georgie et en Ukraine.



Quelle est donc l’action à entreprendre pour enclencher une indépendance personnelle d’abord, et sociale ensuite ? La révolte populaire constitue un mouvement collectif des consciences individuelles qui trouvent le système inadéquat et oppresseur, et refusent ainsi de lui accorder le dernier mot. Pour être plus concret, chaque individu qui croit que les choses doivent changer au Congo Brazzaville doit nier dans sa conscience la légitimité du système politique en place et de ceux qui le gèrent. Dans le secret de sa conscience indomptable, chaque citoyen qui sent la nécessite du changement doit refuser de reconnaître le titre de Président en celui qui est aux commandes des affaires publiques dans le pays, ainsi que les titres des autres au pouvoir.



En termes plus clairs, il s’agit de dire silencieusement chaque jour dans sa conscience : « un tel (en disant son nom silencieusement) n’est pas mon Président ; ce gouvernement n’est pas mon gouvernement, etc… » Penser c’est créer une énergie qui fait exister. Si vous pensez que telle personne n’est pas votre président et que son gouvernement n’est pas votre gouvernement, vous créez une énergie qui vous rend libre vis-à-vis du système qu’ils ont créé. Dans le temps, cette énergie générée par plusieurs consciences individuelles finira par propulser un mouvement irréversible qui entraînera le renversement des forces du mal que l’on veut renverser. Les peuples ont toujours vaincu les systèmes oppresseurs, même si cela doit prendre du temps.



Enfin, la mise en branle de ce processus commence dès l’instant que chaque conscience individuelle éprise de liberté et soucieuse du respect de la vie humaine nie la légitimité du régime au pouvoir et lui ferme la porte de la conscience. « Ne craignez pas » puisque aucune armée ne peut abattre l’invisible. Cela veut dire que l’armée et les forces publiques, indéniablement partisanes du pouvoir plutôt que protectrices du peuple, ne pourront pas atteindre le refus secret que vous entretenez dans votre conscience. La liberté est avant tout une attitude avant d’être une action, et en tant que telle, elle rend forte la personne qui l’exerce dans sa conscience.



Le temps de l’action viendra lorsque les énergies des consciences auront rassemblé la force nécessaire et inspiré la méthode à suivre. Aucun acte des gouvernants ne pourra affaiblir les consciences qui refusent de collaborer. Le pouvoir politique comporte une dimension psychologique sur laquelle repose l’assurance qu’ont ceux qui l’exercent, en ce sens que ces derniers se sentent lésés lorsqu’ils ne sont pas reconnus et respectés et ils sont inconfortables s’ils ne réussissent pas à manipuler les consciences. « N’ayez donc pas peur » de leur faire peur par votre conscience libre. « N’ayez pas peur » d’exercer sur eux votre pouvoir de personnes libres et impossibles à manipuler….

Erutan Kimbembe

Lire l'article en totalité