Dans son bla bla sur l’état de la nation, devant son parlement croupion, Sassou n’a pas osé franchir la ligne rouge que nous lui avons fixée. Se sachant attendu, l’homme est désormais habité par le doute et n’a pas eu le culot de prononcer le mot qui fâche : le référendum, ce mot qui lui taraude tant l’esprit et celui de ses partisans.

Mais qu’on ne s’y trompe pas. Lui et ses sous-fifres n’ont qu’une seule cible: l’opposition dans toutes ses composantes. FROCAD ou IDC, ils ne font pas de distinguo. En l’état actuel, Sassou a volontairement pipé les dés. Les gars du FROCAD, ceux de l’IDC, de la société civile, les forces vives de la nation, unissons-nous. Je ne le répèterai jamais assez. Involontairement ou inconsciemment, mais je dirai plutôt bêtement, nous avons fait le jeu de Sassou en nous divisant. Conjuguons nos forces, chassons d’abord Sassou du pouvoir. Après, c’est un autre problème. Les cartes seront redistribuées.

Quand je vois le FROCAD tenir ses réunions et avoir son propre calendrier, je suis triste. Quand je vois l’IDC faire de même, je suis malheureux. Ce sentiment n’est pas seulement le mien, mais aussi celui de la majorité des Congolais. Souvenons-nous de cette image de Diata réunissant toutes les forces, elle a fait un véritable tabac.

Loin de moi, toute intention de vouloir donner des leçons à quiconque, mais ma démarche se veut d’abord constructive. Ainsi, dans le compte rendu de la première réunion de l’IDC, datant du 11 Août, chapitre 3 sur les arrestations arbitraires, les Congolais auraient préféré lire : « désormais, si l’un des dirigeants de l’IDC, du FROCAD ou toute autre figure emblématique de la société civile opposée au changement de la constitution est arrêté, tous les autres iront immédiatement se constituer prisonniers ». Et j’ajouterai, quand les amis d’Okombi Salissa ou des autres partis de l’opposition sont arrêtés, tous les autres militants des forces du changement doivent se mobiliser et se constituer prisonniers. Cette méthode a fait ses preuves.

Il faut accentuer la pression et occuper le terrain. Le calendrier des méga-meetings de la plateforme IDC est une très bonne initiative. Mais les Congolais espèrent voir les figures du FROCAD ou de la société civile participer à ces meetings, à moins que là aussi, les rôles ne soient partagés de concert entre l’IDC et les autres forces pour porter le « NON » dans plus de localités du pays.

Jusqu’ici, la diaspora a su se mobiliser et jouer le rôle qui est le sien avec brio. Pour amplifier la mobilisation, passons le mot à nos parents, amis et connaissances pour assister sur place aux meetings de l’opposition.

Attention, nous entrons en zone de turbulence. Le camp en face fourbit ses armes, et ces meetings ne sont pas certainement de son goût. Ne répondons ni à leurs provocations, ni à leurs intimidations. Soyons nous-mêmes.

La plume libre !

Diaz Mahindou

Dernière minute

Le meeting de la plateforme IDC initialement prévu pour le 16 août au Boulevard Alfred Raoul à Brazzaville, est reporté au 23 août prochain. Le meeting sera désormais commun aux plateformes IDC-FROCAD.

xxxxxxxxx

Brève

Meeting de Landry Kolelas : qui ment ?

Landry Kolelas a fait le week-end dernier un voyage express à Brazzaville venant de Paris, le temps de tenir un meeting et de regagner la France avant même, semble-t-il, l’annonce du nouveau gouvernement dans lequel il a été nommé ministre du Commerce. Etat de santé oblige.

A propos de ce meeting, le journal " La Semaine Africaine " nous apprend que « C’est devant des militants et sympathisants enthousiastes, brandissant les portraits de Bernard Bakana Kolelas et de Denis Sassou-Nguesso, que le maître de cérémonie, Joseph Kikonda, a fait l’éloge de l’alliance P.c.t-M.c.d.d.i ».

Les Dépêches de Brazzaville, journal du pouvoir écrit en revanche, au sujet du même meeting que « dans la salle, l’enthousiasme n’était pas à son comble. Certains militants sont restés du début jusqu’à la fin du meeting sans applaudir, signe du rejet tacite des déclarations faites par les deux orateurs ».

Alors, enthousiaste ou pas enthousiaste, l'auditoire ? Forcément il y en a un des deux qui ment. Pour notre part, nous craignons que le plus enthousiaste dans l'histoire ne soit plutôt le chroniqueur de " La Semaine africaine ".

Par ailleurs Euloge Landry Kolélas a été décrit par le journal catholique, lors de sa « brève visite dans la capitale, en provenance de France où il est en séjour médical » comme « déterminé, quoique luttant pour sa santé ».

Dès lors on ne peut s’empêcher de penser : quel cynisme de manipuler un homme « luttant pour sa santé » au point de lui faire parcourir des milliers de kilomètres juste pour servir pendant quelques heures les intérêts d'un homme, au péril de sa vie ! Et pour la photo officielle du nouveau gouvernement lui refera-t-on faire une fois de plus l'aller et retour Paris-Brazza ? Théodorine ne peut-elle pas remplacer son frère par procuration, à défaut de recourir à un montage par Photoshop ? Décidemment, nous sommes tombés bien bas.