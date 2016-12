Déclaration des forces politiques et sociales opposées au changement de la Constitution du 20 janvier 2002

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso a adressé le Mardi 30 Juin 2015 un message à la Nation dans lequel il s'est proposé de faire le bilan des consultations qu'il a organisées pendant 10 jours.

Il a estimé que deux questions seulement ont retenu son attention : il s'agit de la gouvernance électorale et de l'avenir de nos institutions alors que le peuple est particulièrement préoccupé par la question des élections présidentielles de 2016. A la suite de quoi, il a convoqué un dialogue national inclusif qui sera appelé à inscrire à son ordre du jour uniquement deux questions : la gouvernance électorale et l'avenir des institutions.

Les forces politiques et sociales engagées dans le respect de l'ordre constitutionnel voudraient rappeler qu'elles ont toujours œuvré pour la tenue d'un dialogue national inclusif dans notre pays. Cependant pour garantir son succès et son efficacité, ce dialogue devra respecter un certain nombre de standards, à savoir :

1) le dialogue doit être présidé par une personnalité neutre et non par un membre du Bureau politique du PCT, parti au pouvoir, comme c'est le cas maintenant.

2) la commission préparatoire doit être paritaire alors que celle qui a été publiée est monocolore, essentiellement constituée par des personnalités de la majorité présidentielle. Elle doit avoir entre autres pour missions de rédiger le règlement intérieur, de proposer un ordre du jour, de définir les critères de participation en vue d'établir une liste consensuelle des participants.

3) les actes du dialogue doivent, par essence être exécutoires alors que le décret du Chef de l'Etat conditionne leur exécution à leur validation par ce dernier.

4) pour donner aux conclusions de ce dialogue plus de crédibilité, il sera nécessaire qu'il soit tenu avec l'assistance de la communauté internationale à l'instar de celui qui avait été organisé en 1997 sous le parrainage de l'UNESCO.

C'est pourquoi, les forces politiques et sociales engagées dans le respect de l'ordre constitutionnel suggèrent à son Excellence, Monsieur le Président de la République de prendre des textes rectificatifs pour permettre la réussite de ce dialogue tant attendu par le peuple congolais.

Ce n'est qu'à ces conditions que les forces politiques et sociales engagées dans le respect de l'ordre constitutionnel pourraient participer à un tel dialogue. Le dialogue étant une vertu sociale qui facilitera la réconciliation nationale.

Fait à Brazzaville, le 2 JUILLET 2015

LES SIGNATAIRES

Pour le FROCAD

Pour le CNR

Pour la Plateforme de la Société Civile pour le Respect de la Constitution Du 20 Janvier 2002

Pour le CADD

