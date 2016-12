Plus que jamais décidé à mourir coûte que coûte au pouvoir, le dictateur de l'Alima organise son " dialogue des cons ". Hier, il a pris des décrets que voici :

Il est créé un cadre de concertation nationale inclusif, sur les questions d’intérêt général, dénommé dialogue national 2015.

Les participants au dialogue national 2015 sont des délégués des partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses, des institutions constitutionnelles, des administrations publiques ainsi que des autres forces vives de la nation.

Le dialogue national est chargé d’examiner les questions relatives à :

-la gouvernance électorale

-la réforme des institutions

La commission préparatoire au dialogue national 2015 est chargée de préparer les actes nécessaires à la tenue des assises du dialogue national 2015.

Composition :

- Coordination

-Président : BONGOUANDE Emile Aurélien

-Vice-Président : NGUELE Lamyr

-Secrétaire-rapporteur : BATBI énoît

-Trésorier : OBONGO née Brigitte OBA

Membres

BOUKA Henri EVOUNDOU Antoine LOUNDOU Henri BOMPEKOU Guillaume MATONDO Rosalie APOYOLO Maryse Chantal TCHIBINDA NGOMA Delphin OLLAMBA GOMES Paul Nicolas MBANMI Marcel OLOLO Gaston OUAVELAKEDGI Georges KAMBA Jean-Marie Melfon BEMBA Léon NGAFOUOMO Charles NGUIE Paul Stanislas MBAMA Jean IKOUROU YOKA Pauline NGONO Emmanuel MOYEN Godefroy TCHIKAYA Bernard KAMA NIAMAYOUA Rosalie LOUMOUAMOU Georges BININGA Aimé 0NDELE Séraphin DZOUMANGUELET Henri Marcelin EKOKA Samuel DOMBE Guy Germain 0NDONGO Casimir OY ALMartin AMA Maurice MOKOKO Antonin ITOUA Serges 0LLANDET Jérôme PAKOU NGAKOSSO Arnauld 0KOUYA Edouard Denis MOLAMOU Antonin

Notre commentaire

Sûr de lui, le dictateur croit avoir tout prévu, pris toutes les précautions, fermé toutes les portes. François Hollande visite depuis hier le Bénin, le Cameroun, l'Angola, sans passer par le Congo ? Qu'a cela ne tienne. Un intense lobbying a permis qu'il rencontre le président et le Premier ministre français le 7 juillet à Paris. Il les mettra devant le fait accompli et tout s'apaisera grâce à quelques billets de banque.



Le peuple congolais ? Il l'a habitué depuis plus d'un quart de siècle à avaler les couleuvres. Et il n'a jamais bronché. Alors, une couleuvre de plus...

L'opposition ? Quelle opposition ? Elle n'existe pas. Elle tiendra, bien au frais, dans une salle climatisée, ses conférences de presse qui ne dérangent personne.

Un proverbe de chez nous enseigne que c'est souvent un oubli qui cause la perte du féticheur. C'est son talon d'Achille. Sassou lui, ne peut rien oublier. Il a toujours tout prévu.