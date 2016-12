Après avoir fait diversion dans le Pool (où il a confirmé, lors d'une rencontre avec des membres du PCT, son obsession pour "le sang des autres") et avant sa visite en France le 7 juillet prochain, Sassou Nguesso a, ce mardi 30 juin, par une « déclaration à la Nation », annoncé l’organisation d’un « dialogue national sans exclusive », un piège tendu à la classe politique congolaise pour concrétiser son projet de mourir au pouvoir via le changement de constitution.

Dans sa déclaration, le dictateur de l’Alima a appelé à un « dialogue national sans exclusive, sans préalable, sans a priori afin que se dégage un indispensable consensus sur des questions à l'origine de profonds désaccords au sein de l'opinion nationale. »

« Une commission préparatoire au dialogue national au sein de laquelle il y aura un comité d'experts » sera préalablement créée. Ces « experts » seront « chargés d'apporter des éléments de réponse aux questions suivantes :

{youtube}https://youtu.be/rvAdQ7kIRvA{/youtube}

- comment devrait-on organiser au mieux les scrutins à venir ?



- Fait-on oui ou non évoluer les institutions de la République ? Si c'est oui, dans quel sens souhaite-on les faire évoluer ? Si c'est non pourquoi ? »

« Tous les éléments de réponse seront mis à la disposition des participants au dialogue ».

Le dialogue sera organisé du 11 au 15 juillet prochain.

Quoiqu'il en soit, poser des questions qui ne se posent pas ou que lui seul se pose, voilà l'exploit que vient de réaliser Sassou dans sa déclaration. En verouillant des questions bidon, en s'érigeant en juge et partie car, bien entendu, il s'arrogera le droit de nommer lesdits " experts ", il a cru piper les dés. En réalité, tant de contorsions malhabiles pour maquiller et habiller un coup d’Etat constitutionnel trahissent l'embarras d'un homme qui aurait tendance à prendre les Congolais pour des demeurés. Qu'on en juge :



" Comment devrait-on organiser au mieux les scrutins à venir ? "

L'expert André Milongo a démontré il y a plus de vingt ans, lors de l'avènement de la démocratie au Congo, comment organiser un scrutin libre, transparent, sincère et incontesté. Il est vrai qu'à l'époque un certain Sassou avait été éliminé dès le premier tour... Il suffit donc de recopier ce que Milongo avait fait.



{youtube}https://youtu.be/QdjBh3BaDIc{/youtube}

" Fait-on oui ou non évoluer les institutions de la République ? " Pas besoin d'expert pour répondre à une question qui ne se pose même pas. Respectons la Constitution de 2002, un point c'est tout. La bonne question aurait été : " est-il normal qu'un homme à qui la Constitution fait interdition d'être candidat à un nouveau mandat présidentiel fasse tout pour changer cette Constitution ? "



Les Congolais devront par tous les moyens légaux (meetings populaires, marches de protestation, opération ville morte, boycott des Jeux africains) arrêter la folie d'un homme qui en est visiblement aux abois. Ils devront s’opposer à l’organisation de cette mascarade de dialogue dont Sassou a d’ores et déjà les résultats du " consensus " rangés dans les tiroirs de son bureau.

Assez qu'un homme nargue tout un peuple depuis si longtemps. Un peuple resté depuis trop longtemps léthargique, comme résigné à l'esclavage auquel l'ont réduit un homme et son clan.

Peuple congolais, as-tu du cœur, comme tes frères Burundais ou Burkinabè ? Montre aux yeux de l'Afrique que tu n'es pas le dernier de la classe et que ce n'est pas par toi que le retour en arrière dans le continent passera. L'Afrique te regarde. La balle est dans ton camp.