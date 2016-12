De toute sa longue vie publique chacun le sait, Sassou n’a jamais considéré ni compté sur la volonté populaire. Pour la prise et la conservation du pouvoir, il a toujours misé sur la force militaire et l’argent.

Dans son projet de mourir au pouvoir via le changement de constitution, il n’a pas changé la méthode qui lui sourit depuis tant d’années. Pour lui qui conçoit la politique comme du cinéma, le peuple est un monde de figurants : on le paie pour être sur l’image mais il ne joue pas le rôle principal. C’est dans cet esprit que l’acteur-dictateur de l’Alima sillonne le pays avec sa caravane, pétrodollars en bandoulière, protégé par un véritable régiment de soldats lourdement armés.

Le producteur du film c’est le PCT, dont le savoir-faire en la matière n’est plus à vanter. Pour l'épisode de Kinkala ce parti a mobilisé via des sous-traitants recrutés à Bacongo des dizaines de bus afin de transporter les figurants à Mindouli et à Kinkala. Ceux-ci se sont du reste chargés du décor, déployant sur la scène des banderoles, du reste humiliants, où l’on pouvait lire :

« Le Pool aime Denis Sassou N'guesso » ; « Merci papa Sassou pour le développement du Pool» ; « Pour la paix, la stabilité, oui au changement de la constitution» ; « Vive la nouvelle République avec Denis Sassou N'Guesso» ; «Le Pool, partenaire des Jeux Africains» ; «Le Pool soutient les 11èmes Jeux Africains».

Bref, le non au changement de constitution prôné par le MCDDI (ou les réticences du parti de Alphonse Nsilou), parti le plus représentatif dans ce département n'est qu'une vue de l’esprit. L’essentiel pour Sassou, ce sont, comme d’habitude les faux-semblant, l’affichage. " Le Pool aime Sassou ", " le Pool veut le changement de constitution ", comme demain, le Niari, la Bouenza...

Pour cet épisode du film, les seconds rôles ont été confiés à quelques griots originaires du Pool comme Médard Milandou ou Gomez de Makanda. Ce dernier avait mis les petits plats dans les grands, récitant avec un art consommé de la comédie et avec émotion son texte : « Monsieur le Président, à travers les rencontres citoyennes et les consultations nationales que vous avez eues avec les Congolais, vous savez déjà qui est qui. Nous sommes conscients de votre volonté d’amener le Congo plus haut. C’est pour cette raison que les populations du Pool vous ont remis ces symboles pour vous permettre d’escalader les montagnes, car le ’’ngondi’’ qui vous a été remis sert à monter plus loin dans les palmiers ». C'est beau comme un ancien mensonge. S'il ne récupère pas la mairie de Bacongo avec ça, ce sera à désespérer ! (1)



Malgré le budget déployé, gageons que la super production tournée par Sassou dans le Pool, parce qu'elle n'est qu'une entreprise vécue par les fils et filles de ce département comme une provocation et une inutile humiliation supplémentaire (après la guerre qu'il y a été menée ou après l'affaire des Disparus du Beach) ne remportera pas le succès escompté.

(1) Ancien maire nommé de l'arrondissement de Bacongo, il avait été limogé pour avoir voulu régler au... pistolet un problème d'ordre privé...