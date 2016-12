Tribune libre

En l’absence des Poids lourds de la vraie opposition congolaise, les consultations voulues par le Chef de l’Etat Congolais constituent une simple diversion. Il s’agit là d’un véritable pétard mouillé et surtout d’un canular qui lui a gâché la fête. L’occasion était rêvée belle pour M. Sassou Nguesso qui espérait immortaliser une affiche historique devant des photographes et cameras du monde entier. Mais c’est raté ! Cette tricherie construite de toute pièce dans le but d’aller vite au référendum en contournant le vrai dialogue demandé par la vraie opposition a vite tourné au fiasco.

Comme on s’y attendait, ces consultations se sont réduites au bal des Affidés, c’est-à-dire tous les scrogneugneux à qui il fera porter le chapeau de son coup d’Etat constitutionnel. Depuis, on les voit défiler les uns après les autres, se prosternant devant leur guide comme au temps du monopartisme. Ne vous étonnez pas ! Ceux qui y vont, sont les mêmes adeptes de la politique du ventre ; vous les avez reconnus. Dans la file encore, certains avec des positionnements très ambigus, gênés, hésitent pendant que d’autres attendent pour leur emboîter le pas. Ces scrogneugneux complices de la dictature sont des habitués de la maison tard le soir, loin de tout regard. Voyez combien ils sont tous heureux d’être là et croient toujours que le navire chargé de fétiches dans lequel ils se sont embarqués a encore une longue vie devant eux.

Dans le milieu du clan au pouvoir, on raconte que pendant deux jours, le président Sassou a beaucoup prié ses Kanis-Andzibistes (Marabouts) pour que quelque chose d’extraordinaire se réalise ce 20 mai 2015, date d’ouverture desdites consultations. La déception est à son comble. Ceux qui étaient réellement attendus n’ont pas fait le déplacement et cela fait mal. La prière n’a pas trouvé d'écho de l’autre côté et il lui faudra encore prier. Les figures historiques de l’opposition réunies au sein du Frocad ont démonté le piège tendu et refusé de participer à la diversion. Sassou Nguesso se retrouve seulement avec ses habituels complices corrompus de tous les soirs, faisant de cette fameuse consultation le bal des affidés.

L’opposition réunie au sein Frocad est sur l’Axe véritable qui cimente les aspirations profondes du Peuple congolais et c’est bien en cela qu’ils sont « Un et Indivisible », malgré les intentions tordues de quelques intégristes revanchards alliés objectifs du pouvoir ; C’est d’ailleurs dans cet esprit d’Unité que le Frocad peut même encore accueillir des égarés, par exemple tous ceux qui hier par ignorance ou infantilisme politique lui ont craché dessus, à le rejoindre pour renforcer ses rangs.

Pour ce qui me concerne, je le redis ici et qu’on m’entende bien, faire de la politique c’est aimer servir. Loin de répondre à la provocation de ces derniers temps, l’approche que nous militants pour le Renouveau avons adoptée est toujours la même : Conviction, Cohérence , Détermination, Constance. Nous préférons nous abandonner au Silence en ces moments subtils car, il symbolise une vertu. Le Silence a toujours le dernier mot sur le mensonge, sur la désinformation organisée, sur le dénigrement et l’injure faciles.

A l’étape actuelle de notre combat contre la dictature, il faut savoir se « faire petit » et c’est parfois cette posture hautement sage que nous militants pour le Renouveau adoptons pour rénforcer l’unité d’action parce que nous avons besoin des uns et des autres pour reconstruire notre pays. Il ne s’agit pas pour nous Congolais, Conscients, dans cette situation de croire déshabiller le « Nord» pour habiller le « Sud » comme le déclament certains. Ainsi, comme on peut le constater, nous faisons tranquillement et sûrement ce que nous avons à faire, apporter notre modeste contribution tel un don de soi dans le cadre de notre combat commun contre la dictature au Congo. Nous n’avons donc pas besoin de créer sur le toit nos actions et initiatives comme si nous avions à nous justifier à la place de ceux-là mêmes.

Aujourd’hui, avec un enthousiasme débordant, les nouveaux venus à l’opposition et au Frocad, dans la peur d’être oubliés par l’histoire, s’accrochent avec force au train de la concorde nationale qui a déjà démarré : hier, ils ont refusé de signer le Mémorandum du Frocad qui ne représentait rien à leurs yeux, proclamant avec arrogance qu’ils en savaient plus que ceux qui mouillent quotidiennement leur chemise sur le terrain principal de la lutte ; et que toute action pouvant mettre à terre la dictature au Congo ne partirait seulement que de Paris !

Le ridicule ne tue pas. Ces scrogneugneux donneurs de leçons, totalement coupés de la réalité au Pays ne connaissent malheureusement comme seul terrain que des Réseaux sociaux où, ils ont systématiquement au nom de la Région, l’insulte et le dénigrement faciles.

C’est même d’autant plus grave que, lorsque après le meeting de Pointe-Noire sur lequel ils sont incapables de s’interroger le moins du monde sur ce qui a fait sa réussite, ils en viennent facilement sans froid dans le dos à vouloir s’approprier le fruit des efforts de mobilisation et d’initiatives des Autres ! Alors, où étaient-ils au temps chaud ?

Passifs et indifférents au moment de semer et toujours à contre courant, ils deviennent plus gourmands que les vrais Acteurs. Voilà l’opportunisme en politique : un pas avant, deux pas en arrière, comme l’eau dans une pirogue. Quand on n’est pas fier d’assumer ses positions politiques, il faut abandonner de faire la politique. Quand on ne sait pas, il faut se taire et c’est la Règle.

Mes chers compatriotes, il faut être « JUSTE » comme je l’entends injustement déclamer. Quand on change de position ou on se trompe d’analyse, il faut le dire, le reconnaître; il ne faut pas faire le malin tel un serpent car c’est politiquement suicidaire. C’est en étant tous ouverts aux autres que nous parviendrons à construire ensemble notre Congo. Maintenant ressaisissez-vous, même si le virage à 90 degrés peut faire mal.

En réalité, ces compatriotes qui ont encore du chemin sur la voie du Coeur manquent d’objectivité dans leur appréciation de la situation politique au Pays dès lors qu’ils s’enferment et choisissent de s’isoler dans un intégrisme revanchard, ou la préférence ethno-régionaliste parce que celui (le leur) qu’ils voudraient voir au premier rang est malheureusement soit sous la table avec sassou ou ne fait point le poids ou n’existe nulle part.

Pour reconstruire un Congo véritablement Nouveau sur les cendres de la dictature, il nous faudra impérativement, nécessairement renvoyer dos à dos les partisans de la violence notamment, les jusqu’au-boutistes du pouvoir de Brazzaville d’une part, et les intégrises revanchards de la préférence ethno régionaliste d’autre part.